Com um a menos, Vitória empata com o Confiança e deixa Z4 da Série B

O Vitória garantiu mais um ponto na Série B. Jogando fora de casa, no Batistão, em Aracaju, o Leão empatou em 1x1 com o Confiança, na noite deste sábado (10), pela 10ª rodada do torneio. Daniel Penha abriu o placar ainda aos seis minutos, mas o rubro-negro deixou tudo igual aos 34, com Pablo Siles. O volante, porém, foi expulso na segunda etapa, após falta em Gustavo Ramos.

Com o resultado, o Vitória chegou aos 8 pontos e saiu da zona de rebaixamento. Agora, aparece na 16ª colocação. Porém, segue com o jejum de triunfos, completando cinco partidas sem ganhar. Neste período, foram três derrotas e dois empates.

Na próxima rodada, o Leão volta a ser mandante. A equipe receberá o Sampaio Corrêa na terça-feira (13), às 21h30, no Barradão. Como recebeu o cartão vermelho contra o Confiança, Pablo Siles será desfalque.

Primeiro tempo

O Vitória entrou em campo contra o Confiança com algumas mudanças. Diferente do que vinha fazendo nos jogos fora de casa, o técnico Ramon Menezes optou por não escalar o time com os três zagueiros, mantendo a linha de quatro. Além disso, outra novidade: João Victor na defesa. O jogador tinha atuado na Série B apenas na estreia, quando o treinador ainda era Rodrigo Chagas.

Outra alteração na equipe rubro-negra foi a presença de Fernando Neto entre os titulares. Soares foi para o banco de reservas. Gabriel Bispo, que voltou a ficar à disposição após cumprir suspensão contra o Goiás, também ficou entre os reservas, e João Pedro se manteve entre os 11 primeiros.

Foi o Confiança, porém, quem começou a partida melhor, mais articulado. E abriu o placar aos seis minutos, com direito a falha na defesa do Leão. Luciano Juba fez cruzamento e Daniel Penha entrou sozinho na área, passando livre na frente de Pedrinho, e testou para o fundo do gol.

O Vitória podia ter empatado aos 12 minutos. David subiu, cruzou e mandou no travessão. Fernando Neto ficou com a sobra, bateu meio sem jeito e Bareiro rebateu. Dinei ainda tentou sem força, mas a defesa do Confiança salvou de novo.

Com a vantagem no placar, o Confiança puxou o freio de mão e cedeu a posse de bola. O Leão aproveitou e passou a alugar o campo de ataque, pressionando. Aos 23 minutos, o rubro-negro teve uma ótima chance, que começou com cruzamento de Pedrinho. A bola passou por David e chegou até Bruno Oliveira, que ajeitou e bateu de perna esquerda, mas foi para fora.

Aos 34 minutos, veio o gol do empate. Pablo Siles recebeu de Cedric e deu um chutaço da meia-lua de perna esquerda, deixando tudo igual no Batistão. Foi o primeiro gol com a camisa do Vitória do uruguaio, que foi titular em todos os jogos sob comando de Ramon Menezes.

O gol deu ânimo ao Leão. Por pouco, não conseguiu a virada aos 41 minutos, quando Fernando Neto roubou a bola no campo de defesa, disparou e, de fora da área, mandou uma bomba. Mas a bola passou por cima do travessão e o primeiro tempo terminou no 1x1.

Segundo tempo

Assim como na etapa inicial, o segundo tempo começou com o Confiança mais ligado. O Dragão comandava as ações e chegava com facilidade à área do Vitória. Aos sete minutos, Alex Henrique recebeu de Caíque Sá, mas chutou sem jeito e foi para fora. Pouco depois, foi a vez de Daniel Penha bater de longe, obrigando Ronaldo a fazer boa defesa.

O goleiro voltou a salvar o Leão aos 20 minutos. Caíque Sá recebeu na entrada da área e bateu à queima-roupa para a meta rubro-negra, mas Ronaldo impediu.

Depois de começar no ritmo intenso, o Confiança deu uma segurada, e o Vitória aproveitou para tentar a reação. Aos 25, Soares cobrou escanteio e rolou para Pedrinho, que tocou para Pablo. O volante devolveu para Soares, que chutou para a defesa de Rafael Santos.

O rubro-negro, porém, ficou com um homem a menos a partir dos 28 minutos. Pablo Siles teve um contato com Gustavo Ramos na meia-lua e o juíz interpretou como falta, mostrando o cartão vermelho direto para o uruguaio. Na cobrança do lance, Marcelinho bateu e Ronaldo encaixou.

Mesmo em desvantagem numérica no campo, o Vitória podia ter garantido a virada aos 35 minutos. Soares se livrou da marcação e mandou para a área. Mas Cedric, de frente para o gol, errou a finalização. Nos acréscimos, o lateral ainda saiu em contra-ataque rápido e invadiu a área, mas foi travado por Isaque e o placar foi selado.

FICHA TÉCNICA

Confiança x Vitória - 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Confiança: Rafael Santos, Marcelinho, Isaque, Nery Bareiro e Luciano Juba; Gilberto, Renan Areias (Bruno Sena) e Daniel Penha; Ítalo (Gustavo Ramos), Neto Berola (Caíque Sá) e Hernane Brocador (Alex Henrique). Técnico: Rodrigo Santana.

Vitória: Ronaldo, Cedric, João Victor, Wallace e Pedrinho; João Pedro, Pablo Siles, Fernando Neto (Gabriel Bispo) e Bruno Oliveira (Soares); David (Ygor Catatau, depois Guilherme Santos) e Dinei (Eron). Técnico: Ramon Menezes.

Estádio: Batistão, em Aracaju

Gols: Daniel Penha, aos seis minutos, Pablo Siles, aos 34 minutos do primeiro tempo;

Cartões amarelos: Daniel Penha, Isaque, Marcelinho e Nery Bareiro, do Confiança; Fernando Neto e Ygor Catatau, do Vitória;

Cartão vermelho: Pablo Siles, do Vitória;

Arbitragem: Paulo Henrique Schleich Vollkopf, auxiliado por Leandro dos Santos Ruberdo e Marcos dos Santos Brito (trio do Mato Grosso do Sul).