Com uma dúvida, Bahia encerra preparação para o Ba-Vi

O time de aspirantes do Bahia está pronto para o segundo clássico Ba-Vi do ano, o primeiro pelo Campeonato Baiano. Na manhã deste sábado (29), o elenco fez o último treino com foco na partida.

O técnico Dado Cavalcanti tirou o dia para aprimorar as jogadas de bola parada na Cidade Tricolor. Na segunda parte do trabalho, os jogadores disputaram o habitual rachão. O time formado por Alesson, Edson e Gustavo venceu a equipe de Arthur Rezende, Fernando e Ignácio por 5x2.

Dado adotou o mistério e não divulgou se vai contar com o volante Ramon. Um dos destaques do Bahia no estadual, ele se recupera de um problema no pé e não tem participação na partida confirmada. Caso Ramon não possa atuar, Yuri será o substituto.

Assim, a provável escalação do Bahia tem: Fernando, Willean Lepo, Ignácio, Anderson e Mayk; Edson, Yuri (Ramon) e Arthur Rezende; Gustavo, Alesson e Saldanha.

A bola rola no Barradão no domingo (1º), às 16h. Como o clássico é de torcida única, apenas os torcedores do Vitória vão ter acesso ao estádio. Os ingressos continuam à venda.

O Bahia é o líder do Campeonato Baiano, com 11 pontos. A pontuação é a mesma do rubro-negro, mas o Esquadrão leva vantagem no saldo de gols (5 a 3).