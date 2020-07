Com verba privada, prefeito entrega obra do Jardim Brasil que valoriza circulação de pedestres

O prefeito de Salvador ACM Neto (DEM) entregou a obra de requalificação do Jardim Brasil, na manhã desta sexta-feira (31). O projeto foi uma contrapartida com a iniciativa privada, por meio de um TAC com os moradores do condomínio Mansão Wildberger, na Vitória. Ou seja, não houve dinheiro público envolvido na obra, que custou R$ 2,3 milhões e levou 180 dias para a conclusão. O valor total da contrapartida foi de R$ 5 milhões, que foram investidos também em obras no Corredor da Vitória, que serão inauguradas em breve.

Dentre as ruas que passaram por requalificação asfáltica no Jardim Brasil, estão a rua Recife, Belo Horizonte, Belém do Pará, Aracajú e a Oscar Carrascosa. A novidade é a implantação do piso intertravado, que permite uma maior circulação de pessoas e valoriza o pedestre em detrimento dos veículos.

A prefeitura também reforçou a pintura da igreja Jesus Maria José, que fica no centro do Jardim Brasil. ACM Neto agradeceu inicialmente ao Padre Edson, que cedeu a área externa da igreja para a coletiva, e relembrou que sua primeira comunhão foi celebrada no local, quando criança.

(Foto: Valter Pontes/Secom)

*Sob orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro