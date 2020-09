Com visita ao Bonfim, candidatos dão a largada em campanha pela Prefeitura

No dia em que se comemora a festa dos santos gêmeos Cosme e Damião, os candidatos à Prefeitura de Salvador deram início às suas campanhas pedindo as bênçãos do Senhor do Bonfim. A primeira candidata que chegou à Colina Sagrada foi Olívia Santana, do PCdoB, acompanhada dos correligionários e apoiadores.

Tramada de branco, como manda a tradição, Olívia fez questão de ressaltar que o início da campanha com as bênçãos do Senhor do Bonfim representa toda fé e esperança na construção de uma administração pública onde as pessoas possam ser cuidadas. “Salvador é uma cidade marcada por desigualdades. Nossa candidatura está pautada na fé e na esperança de possamos mudar essa realidade tão dura para a nossa gente", pontuou.

Olívia foi a primeira a chegar (Foto: Tiago Caldas/CORREIO)

A chegada do atual prefeito ACM Neto e do candidato Bruno Reis (DEM) foi discreta e a todo o momento a equipe buscava dispersar possíveis aglomerações.

"Mantendo a tradição da nossa trajetória na vida pública, sempre nos momentos decisivos estamos aqui na Colina Sagrada pedindo rezas, benção, orações, proteções para nossa caminhada, que Deus nos ilumine para que a gente possa ter sabedoria. Vamos fazer uma campanha bonita. Mesmo com todas restrições colocadas pela pandemia, mas levando nossas ideias, o que pensamos para Salvador pelos seus próximos quatro anos. Esperamos ter apoio da população", disse Bruno.

Na oportunidade, o prefeito fez questão de lembrar que todo início de campanha ou gestão sempre foi celebrada com o pedido de bênçãos da ‘guarda imortal da Bahia’. “Nosso desafio é fazer uma campanha exemplar, respeitando todos os protocolos de saúde pública. Mas estamos confiantes que estamos dando largada a uma campanha vitoriosa de Bruno Reis", disse Neto. O prefeito fez questão de ressaltar que o dia de hoje é um dia de agradecer aos oito anos à frente da Prefeitura.

O candidato pontuou que, mesmo na pandemia, não se pode perder a oportunidade de debater o presente e o futuro da cidade. "O nosso grande diferencial é a experiência administrativa, o conhecimento da cidade e dos seus problemas e quais são os caminhos para solucioná-los. Nós vamos mostrar ao longo desta campanha que, para Salvador avançar, diante de todos os nomes colocados, com muita humildade e respeito a todos eles, o nosso nome é o que preenche os melhores requisitos", afirmou.









A chegada da candidata Denice Santiago e a vice Fabíola Mansur foi cercada de certo tumulto, quando alguns candidatos a vereador quiseram forçar a entrada no Santuário, que está com limitação de acesso em virtude dos protocolos de segurança sanitária. As candidatas chegaram acompanhadas do governador Rui Costa, depois de uma atividade realizada no bairro da Liberdade, mais especificamente na antiga rua de residência do governador.

Reportagem em atualização

Chapa petista foi antes em caminhada na Liberdade (Foto: Jonas Santos/Divulgação)