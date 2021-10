Com volta de Conti, Bahia está pronto para enfrentar o Palmeiras

Motivado pelo triunfo sobre o Athletico-PR, por 2x0, no último sábado (9), o elenco do Bahia voltou aos trabalhos na Cidade Tricolor e realizou a única atividade antes de enfrentar o Palmeiras, nesta terça-feira (12), às 21h30, na Fonte Nova, pela 26ª rodada do Brasileirão. O duelo marca o retorno da torcida ao estádio.

Com pouco tempo, Guto Ferreira comandou um treino leve no CT Evaristo de Macedo. Os jogadores iniciaram o dia com um vídeo sobre o Palmeiras. Logo depois eles foram para o campo e realizaram uma atividade com bola com foco no ajuste tático.

A novidade do dia ficou por conta do retorno do zagueiro Germán Conti. Recuperado de lesão na coxa, ele treinou normalmente e deve ser relacionado para a partida. Guto Ferreira vai poder contar também com o volante Lucas Araújo, que cumpriu suspensão contra o Athletico-PR. O atacante Hugo Rodallega também participou do treino, mas o Bahia não informou se ele está liberado para atuar

O treinador não deu pistas sobre o time que vai iniciar o confronto com o Palmeiras, mas a tendência é a de que ele mantenha o mesmo time que montou na sua estreia. Assim, uma provável escalação do Bahia teria:

Danilo Fernandes, Nino Paraíba, Gustavo Henrique, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Patrick, Daniel e Lucas Mugni; Raí Nascimento, Gilberto e Juninho Capixaba.

O atacante Rossi deu prosseguimento a fase de transição para o campo. Já o atacante Marcelo Cirino e o meia Índio Ramírez seguem aprimorando a forma física.

Com 26 pontos no Brasileirão, o Bahia é o atual 17º colocado da Série A, dentro da zona de rebaixamento. O tricolor soma dois pontos a menos do que o Santos, primeiro time fora do Z4.