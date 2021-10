Com volta de Rossi e desfalque nas laterais, Bahia treina antes de pegar Juventude

Um dia depois de ficar no empate por 1x1 com o Ceará, o Bahia iniciou a preparação para encarar o Juventude, em duelo marcado para este sábado (30), às 19h15, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

O elenco tricolor se reapresentou na tarde desta quinta-feira (28), e o técnico Guto Ferreira comandou um treino no estádio de Pituaçu. Os atletas que atuaram mais de 45 minutos diante do Ceará fizeram um trabalho regenerativo.

Já os reservas foram submetidos a um treino tático. A novidade do dia ficou por conta do atacante Rossi. Em fase final da transição, ele participou normalmente da atividade.

Enquanto Rossi tem chance de ser relacionado para o confronto no Sul, Guto Ferreira não poderá contar com os laterais Matheus Bahia e Nino Paraíba. A dupla recebeu o terceiro cartão amarelo e vai cumprir suspensão.

Na lateral esquerda, Juninho Capixaba deve ser recuado para fazer a função. Já pelo lado direito, Renan Guedes e Douglas Borel disputam a posição.

"Nós temos dois laterais pela direita, que já deram conta do recado. Inclusive, um deles até foi campeão jogando na Copa do Nordeste. Um jogador de qualidade. Confiar. Tem ele, Borel, que também vem sendo destaque. Do outro lado, tem Juninho [Capixaba], que é da posição, tem Mayke. É acreditar em quem a gente fizer a opção. E vamos buscar o resultado lá", disse o técnico Guto Ferreira.

Depois do treino, o elenco do Bahia tem janta programada no próprio estádio de Pituaçu e de noite embarca para o Rio Grande do Sul, onde finalizará a preparação.