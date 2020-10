Com Wallace lesionado e Rend poupado, Vitória retoma treinos

A defesa do Vitória teve uma baixa confirmada. Wallace está com uma lesão na coxa esquerda e, portanto, vetado pelos médicos. O zagueiro já havia reclamado de dor no sábado (17) passado e ficou fora do empate em 1x1 com a Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó. Na ocasião, Maurício Ramos o substituiu, ganhou a braçadeira de capitão que estava com Thiago Carleto de volta e seguirá no time.

Sem Wallace em campo, o elenco do Vitória se reapresentou na tarde desta segunda-feira (19), após desembarcar em Salvador na madrugada. O treinamento com foco no Guarani foi iniciado ainda em Chapecó e retomado na Toca do Leão. O volante Guilherme Rend foi poupado da atividade por reclamar de cansaço muscular.

O jogo contra a equipe paulista é na quinta-feira (22), às 21h30, no Barradão. Com 19 pontos, o Vitória é o 13º colocado da Série B do Campeonato Brasileiro. O Guarani ocupa a 15ª posição, com 17 pontos.