Com zagueiro do sub-20, Vitória treina para enfrentar o Guarani

O Vitória teve mais um dia de treinamentos, nesta terça-feira (20), de olho no jogo contra o Guarani. A partida, válida pela 17ª rodada da Série B, acontece na quinta-feira (22), às 21h30, no Barradão.

O técnico Eduardo Barroca comandou trabalho voltado para ajustes táticos. Em campo, ele montou dois times e treinou saída de bola, marcação pressão e transição. Quem ficou fora do tático participou de jogo em campo reduzido e finalização. Os goleiros César, Lucas Arcanjo e Ronaldo fizeram uma atividade específica.

Três atletas estão no departamento médico e desfalcam o Leão: o zagueiro Wallace, com lesão grau 1 no adutor da coxa esquerda; o meia Fernando Neto, também com lesão na posterior da coxa esquerda; e o meia Gerson Magrão, com suspeita de fratura na costela. Neste último caso, os médicos aguardam o laudo do exame para o diagnóstico.

Por causa da contusão de de Wallace, o zagueiro Mateus Moraes, da equipe sub-20, foi convocado e treinou nesta terça com o grupo profissional.