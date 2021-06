Com Zanetti só no individual, Brasil convoca ginastas para Tóquio

Contando com Arthur Zanetti somente na disputa do individual, a seleção brasileira de ginástica divulgou nesta quarta-feira (30) os convocados do masculino e feminino para os Jogos Olímpicos de Tóquio. O dono de duas medalhas olímpicas será reserva na disputa por equipes para se concentrar na disputa do individual nas argolas, sua especialidade.

Na competição por equipes, o Brasil terá Arthur Nory, Caio Souza, Diogo Soares e Francisco Barretto Junior. "Conseguimos alcançar o objetivo de levar uma equipe e um atleta adicional para mantermos uma equipe competitiva e seguir com o trabalho de especialista", comentou o coordenador da seleção, Marcos Goto.

???? Conheçam os atletas que representarão a nossa Ginástica Artística em @Tokyo2020 ⤵️



Artística Masculina



Equipe



???????? Arthur Nory

???????? Caio Souza

???????? Diogo Soares

???????? Francisco Barretto Jr



Vaga Individual



???????? Arthur Zanetti



Artística Feminina



???????? Flávia Saraiva

???????? Rebeca Andrade pic.twitter.com/aELB8sgXJi — CBG Ginástica (@cbginastica) June 30, 2021

Sem entrar em detalhes sobre a convocação, ele admitiu dificuldade para escolher os atletas para Tóquio. "Nenhum processo seletivo é fácil. Apesar de termos os critérios definidos desde o início, chegar à composição é sempre um grande desafio. A comissão técnica avaliou os resultados em competições, potencial de resultado, contribuição para a equipe, constância e assertividade, análise de performance, evolução técnica, disciplina e condição física."

No feminino, o Brasil competirá apenas no individual, com duas atletas: Flavia Saraiva e Rebeca Andrade. Elas conseguiram as vagas nominalmente no Mundial de Stuttgart, em 2019, e no Campeonato Pan-Americano do Rio de Janeiro.

"A Flavia conquistou a vaga no Mundial de Stuttgart. Ela teve totais méritos: mentais, físicos, técnicos. Acho que foi a melhor competição dela no individual geral", comentou Francisco Porath Neto, um dos treinadores da seleção feminina. "No Pan, Rebeca mostrou que está muito forte e confiante para executar os exercícios com potência e precisão. Conseguiu um somatório muito bom no individual geral, e agora é acertar detalhes".