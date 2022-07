Comcar já tem ampla maioria favorável à mudança do Carnaval da Barra para a Boca do Rio

O Conselho Municipal do Carnaval já tem ampla maioria favorável à mudança do Carnaval da Barra para a Boca do Rio. A entidade vai se reunir na próxima terça-feira (26) para discutir o assunto e emitir um posicionamento sobre a alteração na festa. A informação foi passada pelo secretário-geral do Conselho Comcar, Jairo da Mata, em conversa com o portal Alô Alô Bahia.

"Nós temos uma ampla maioria (para a mudança). Um grupo de conselheiros que é favorável à mudança agora em 2023 e outro grupo de que quer que ocorra em 2024. Mas todos, na sua grande maioria ou quase que unanimidade, concordam com a mudança. Uns agora e o outro grupo, sobretudo o grupo de camarotes, quer essa mudança em 2024, por razões econômicas. Essa discussão será levada na terça-feira para que todo colegiado se manifeste", afirmou.

Ele destacou que a decisão final será do prefeito Bruno Reis. "O prefeito deverá tomar a decisão final. Ele está com os argumentos favoráveis e contra na mão. Portanto, é uma situação ainda que está sob uma discussão que está se aprofundando a vários setores da sociedade se manifestaram", disse.

Para ele, é quase uma unanimidade que o modelo do Carnaval na Barra não comporta mais o local. "Ficou completamente inviável você fazer o Carnaval na grandiosidade do nosso Carnaval na Barra. A população que sofre trinta dias antes e trinta dias depois, na construção dos camarotes e no na logística dos equipamentos. Sem contar que durante o Carnaval os moradores sequer podem usufruir da sua comodidade de entrar e sair com tranquilidade porque as suas portas estão completamente ocupadas. É uma situação que tem que não ser resolvida", completou.

Jairo diz ainda que o Carnaval da Barra não vai acabar, mas vai se transformar, com a realização de Fuzuê e Furdunço, por exemplo, além de outros modelos que podem ser implementados, como a participação dos blocos de percussão e sopro, que pode ser ampliada.

