Começa hoje nova fase de vacinação contra a gripe; veja quem pode tomar

Começa nesta quinta-feira (16) a segunda fase da Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe em Salvador. Agora, além de idosos e profissionais de saúde, também passarão a ser imunizados caminhoneiros, motoristas e cobradores de transportes coletivo, portuários, portadores de doenças crônicas, profissionais das forças de segurança e salvamento, além de funcionários do sistema prisional e adolescentes privados de liberdade.

As doses de imunização poderão ser encontradas nesta quinta (16) e sexta-feira (17) em 29 postos de saúde da capital, das 8h às 13h.

Para ter acesso às doses, os portadores de doenças crônicas deverão apresentar prescrição médica que comprove a condição do paciente. “É importante destacar que, de acordo com orientações do Ministério da Saúde, receitas de medicamentos não serão consideradas como um documento válido para comprovação do estado de comorbidade”, explicou a subcoordenadora de Controle de Doenças Imunopreveníveis, Doiane Lemos.

Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, 342 mil já foram vacinadas em Salvador. Ao todo, são 254 mil são idosos, o que corresponde a mais de 90% de cobertura deste público, e os demais 88 mil são profissionais de saúde. A cobertura deste público é de 74%, segundo estima a pasta.

“Iniciaremos a segunda fase incorporando novos grupos ao público eletivo, contemplando também os grupos remanescentes da primeira fase”, destacou a subcoordenadora de Controle de Doenças Imunopreveníveis, Doiane Lemos.

