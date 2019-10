Começam obras de requalificação da orla entre Amaralina e Pituba

Começou neste sábado (26) a obra de requalificação de mais um trecho da orla, entre Amaralina e Pituba. Com investimento de R$ 38,8 milhões, a previsão de entrega é de 12 meses. As intervenções que serão feitas foram discutidas com os moradores durante a elaboração do projeto, que inclui as baianas de acarajé e esportistas, além de novos equipamentos. O trecho a ser reformado tem 3,3 km de extensão.

"Após a conclusão de mais essa obra, Salvador terá o mais longo trecho de orla requalificado da sua história, contando desde a Barra até o Rio Vermelho, de forma ininterrupta. É uma mudança definitiva no desenho de nossa cidade, que, no passado, era lembrada por ter um litoral abandonado e esquecido", afirmou o prefeito ACM Neto, que assinou a ordem de serviço para o início das intervenções no Largo das Baianas, em Amaralina.

O projeto faz parte do Programa de Requalificação Urbanística (Proquali), que é coordenado pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), financiado pela Corporação Andina de Fomento (CAF). A previsão é novo paisagismo, universalização do acesso à praia e elementos novos que permitam um maior uso do espaço pela população.

Em todos os locais com parada de ônibus, a prefeitura vai abrir acessos à praia, que terão rampas, escadas e pérgula, melhorando a acessibilidade. O trecho todo terá guarda-copo e murelas, semáforos inteligentes e iluminação LED.

(Foto: Max Haack/Secom)

Colônia de pescadores

A Praça João Amaral vai ter o espaço melhor aproveitado, com direito a poliesportiva, parque infantil, quiosques de coco e acarajé, equipamentos de ginástica e paraciclo. Também ficará no local a primeira Colônia de Pescadores de Amaralina, que terá 87 m² e dará suporte a 20 pescadores da região.

Já a Praça do Budião receberá um tratamento com plataforma única - sem desnível entre passeio e meio-fio, com revestimento do pisco em blocos de concreto intertravado.

Baianas

Para dar a importância devida ao Largo das Baianas, será instalada uma escultura do artista vistual Bel Borga em homenagem às profissionais. O posiciomaneot do monumento foi escolhido para que seja percebido já a distância. O piso será trabalhado em pedras portuguesas, nas cores vermelha, branca e preto.

A estrutura atual será substituída por um novo quiosque em madeira com acomodação para dez baianas de acarajé e espaço para uma roda de capoeira. Também serão instalados um parque infantil, equipamentos para academia de ginástica e quiosque para a comercialização de coco.

Previsão de como deve ficar a região (Foto: Divulgação)

Ioga, tai chi chuan e meditação

Na entrada da Rua Visconde de Itaboraí, próximo ao posto de saúde, será construída uma academia de saúde. Já no trecho em frente à saída da Rua Pará, ficará uma grande pérgula, destinada à prática de atividades ao ar livre, como ioga, tai chi chuan e meditação. No espaço também haverá quiosques para a venda de coco, acarajé, equipamentos de ginástica e paraciclos.

Inaugurada em dezembro de 2018, quando foi entregue a Arena Aquática Salvador, a Colônia de Pescadores da Pituba também faz parte desse projeto. Com uma estrutura de 123 m², abrigará 40 pescadores e possui quatro pontos de comércio (boxes), uma área para guardar motores, sanitários masculino e feminino (com vestiário e espaço para banho), local para tratamento do pescado e 40 armários individualizados para cada pescador.