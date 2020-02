Começou! Habeas Copos lota a orla da Barra nesta sexta (14)

Que a Barra fica cheia na sexta à noite todo mundo já sabe, mas o Habeas Copos movimentou ainda mais a orla do bairro na noite de hoje (14). Para os foliões é o início do tão esperado Carnaval.

Antes de tomar as ruas do Circuito Sérgio Bezerra – que fundou o Habeas – o grupo se reúne em um coquetel para o homenageado do ano, o cantor e compositor Saulo Fernandes e patrocinadores no Clube Naval Cabana da Barra, das 21h à 00h. Após o encontro, o Habeas inicia o desfile de rua. Os instrumentos de sopro e percussão serão responsáveis por animar a multidão com repertório repleto de marchas e sambas que marcaram os antigos carnavais. Mas, desde cedo, foliões estão no bairro.

Neste primeiro dia de desfile, o Habeas usa parte do circuito Sérgio Bezerra, subindo pela Avenida Oceânica e retornando pela rua Marquês de Leão, encerrando o desfile na altura do Caranguejo do Farol. Já na quarta-feira (19), o bloco segue por todo circuito Sérgio Bezerra.