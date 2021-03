Comédia investiga amores surgidos no isolamento

Uma mulher em crise de ansiedade se apaixona pela voz da meditação guiada que a conforta num momento em que se recusa a conviver coletivamente. Essa é a premissa da peça Respira, Segura e Solta!, que a atriz Márcia Andrade estreia online neste sábado (13), numa temporada que se estende até o dia 4 de abril. Com texto e direção de Beto Mettig, e assistência de direção de Ana Paula Bouzas, a montagem terá oito sessões abertas no YouTube, sempre aos sábados e domingos, às 18h. Os links de acesso serão divulgados nas redes sociais do projeto e no site do projeto.

Na peça, a atriz Márcia Andrade vive uma mulher que começa uma jornada de autoconhecimento através de um aplicativo de meditação e acaba se apaixonando pela voz dos áudios compartilhados diariamente em seu celular. Nesse processo solitário de escuta, aguçado pelo estado de paixão, ela conecta-se a um novo coletivo, formado por sua própria voz e pelas vozes dos artistas, pensadores e amigos que alimentam sua imaginação.

Tudo isso numa conversa irônica, divertida e direta com o público com quem interage em cena, dialogando tanto sobre os motivos de sua crise, quanto sobre os caminhos para uma possível reconciliação com o mundo ao seu redor. Assim, as pessoas presentes em cada sessão passam também a alimentar as vozes desse coletivo de feras, uma alcateia capaz de ativar a força das memórias artísticas guardadas em seu corpo, mente e afetos. A voz da meditação é interpretada em cena pelo ator Diogo Lopes Filho.

Muitas poesias, músicas e falas que compõem a dramaturgia de Respira, Segura e Solta! foram compiladas de textos reais compartilhados nas redes sociais durante a pandemia, alimentando um imaginário de referências que, juntas, fazem sentido e ganham cores de discurso.





Serviço: Respira, Segura e Solta! | De 13/03 a 04/04 | sábados e domingos, às 18h. | Gratuito, através de link compartilhado no site www.respiraseguraesolta.com.br