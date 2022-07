Comemoração dos 200 anos do 2 de Julho em 2023 terá ações especiais

O prefeito Bruno Reis anunciou durante o cortejo ao 2 de Julho uma série de ações que serão promovidas em homenagem aos 200 anos da Independência do Brasil na Bahia.

Uma das principais dela é a reforma do Largo da Lapinha, onde ocorre o cortejo. Além disso, o Pavilhão 2 de Julho será transformado no Memorial da Independência.

“Hoje, além de celebrar os 199 anos da Independência do Brasil na Bahia, damos início às comemorações do bicentenário da data magna do estado com uma série de ações ao longo do ano. Será feita toda a requalificação do Largo da Lapinha, a restauração do Pavilhão 2 de Julho para a implantação de um memorial da Independência, e a realização de um calendário ativo com muitos eventos, que vão coroar o 2 de Julho do ano que vem com uma grande festa. A intenção é firmar definitivamente esta como uma das datas na qual teremos grandes eventos, atraindo turistas e visitantes à nossa cidade”, declarou Bruno Reis.

O chefe do Executivo municipal também falou da emoção de viver pela primeira vez o cortejo enquanto prefeito. “É uma festa na qual homenageamos a nossa história, os nossos heróis, é a data mais importante da Bahia. Estávamos na expectativa de voltar a ter esse calor humano nas ruas, ver a grande participação popular, de celebrar essa data tão importante e, agora como prefeito, tendo a oportunidade de estar ao lado do nosso povo. O povo só é mais forte e próspero quando celebra a sua história”.

Bruno Reis ainda destacou que a data, em 2022, coincide com um importante momento da capital baiana. “A Independência do Brasil na Bahia representa o momento que a nossa cidade vive hoje, de autonomia administrativa e financeira. Ontem (1º) mesmo, segundo a Isto É, Salvador foi eleita a primeira cidade do Brasil na gestão de recursos públicos. Isso vem sendo confirmado ao longo desses 18 meses, em um trabalho que vem sendo feito com toda a dedicação, fazendo com que nossa cidade possa avançar cada vez mais”, finalizou.