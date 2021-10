Comentarista Caio Coppolla deixa a CNN neste mês de outubro

A emissora CNN Brasil não renovará contrato com Caio Coppolla. Segundo informações do colunista Maurício Stycer, a decisão aconteceu em comum acordo. Considerado um dos mais controversos comentaristas da emissora, Coppolla está afastado desde o fim do quadro "O Grande Debate", há cinco meses. Seu contrato com a CNN encerra no fim deste mês de outubro.

O bacharel em direito foi escalado em março de 2020 para o quadro em contraponto à advogada Gabriela Prioli. Assumidamente defensor de posições de direita e do governo Bolsonaro, Coppolla se envolveu em diversas polêmicas com seus oponentes. Assim como ele, o jornalista Alexandre Garcia foi demitido da CNN no último mês de setembro, após defender tratamento precoce contra a Covid-19 com medicamentos sem eficácia comprovada.

Em sua passagem pela CNN, Coppolla “derrotou” vários oponentes. A primeira, Gabriela Prioli, deixou “O Grande Debate” pouco mais de duas semanas no ar. Em seguida, o advogado Augusto de Arruda Botelho assumiu o contraponto, mas saiu após alguns meses, acusando Coppolla de difundir inverdades sobre a pandemia de coronavírus.

O substituto de Botelho foi o advogado Marcelo Feller, que ficou apenas sete dias. Por último entrou o advogado Bruno Salles, que ficou até o fim do quadro, porém, sendo substituído eventualmente pela advogada Priscila Pamela dos Santos.

Especula-se que o próximo destino de Caio Coppolla seja a Jovem Pan. Isso porque em janeiro deste ano, a rádio anunciou a volta do comentarista à sua programação a partir de 1º de fevereiro. No entanto, na época, o acerto não foi concluído por causa do contrato de exclusividade do comentarista com a CNN.

