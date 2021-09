Comentarista Caio Ribeiro revela que faz tratamento contra o câncer

Em uma publicação nas redes sociais, o comentarista esportivo da Globo Caio Ribeiro revelou que está com câncer e passa por tratamento. No vídeo, ele conta que foi diagnosticado após procurar o médico por conta de um caroço no pescoço.

“Eu fui diagnosticado com um linfoma, que se chama linfoma de Hodgkin. A boa notícia, e esse é o motivo de eu estar gravando esse vídeo, é que ele tem 95% [de chance] de cura e meu corpo está respondendo muito bem ao tratamento. Já estou na penúltima sessão de quimioterapia”, conta Caio.

Na reta final do tratamento, o comentarista de 46 anos apontou para o efeito da queda de cabelo causada pela quimioterapia, mas diz que se sente forte, com a cabeça boa e com a certeza de que em mais 15 dias isso vai passar.

Mesmo com tudo isso, ele compartilha que não deseja parar de trabalhar.

“Pretendo continuar trabalhando, estou com energia, com a cabeça boa, mas talvez vocês me vejam um pouquinho mais abatido e mais careca no ar. Mas forte, porque tenho certeza de que a gente vai passar por tudo isso juntos”, afirmou.