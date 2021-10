Comentarista da Globo, Caio Ribeiro diz que está curado do câncer

Caio Ribeiro, ex-jogador de futebol e atual comentarista da Rede Globo, revelou neste domingo (3) que está curado do câncer. O profissional estava realizando quimioterapia para tratar um linfoma de Hodgkin. "Acho que foi o maior jogo da minha vida e a gente venceu. Juntos!!!", escreveu Caio em suas redes sociais. Ele postou um vídeo e falou sobre o assunto.

Caio revelou que respondeu muito ao tratamento com quimioterapia e também aproveitou a oportunidade para agradecer ao apoio que recebeu dos fãs logo após descobrir a doença.

"Sexta-feira eu fiz o exame, o PET Scan, um tipo de ressonância para ver como estava a resposta ao medicamento, a quimioterapia, e não existe mais nenhum linfoma no meu corpo. Zerado. Não existe nenhum mais risco do câncer continuar. Sucesso absoluto do tratamento", afirmou ele no vídeo.

Mesmo com o resultado positivo do exame, o comentarista da Globo disse que precisará fazer um tratamento com radioterapia por precaução.