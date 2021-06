Comentarista da GloboNews chora ao falar sobre morte de grávida: 'violência gratuita'

A comentarista da Globo News Flávia Oliveira se emocionou ao comentar a morte de Kathlen Romeu, grávida de quatro meses, vítima de bala perdida, após tiroteio entre policiais e criminosos no Complexo do Lins, na Zona Norte do Rio de Janeiro.



"Ser uma mãe negra e botar uma filha negra no mundo e lutar pela educação delas...eu sou filha de uma mulher negra. Maria (Beltrão), desculpa”, disse Flávia, no momento em que chorou, explicando a emoção para a apresentadora Maria Beltrão.“É muito difícil lidar com uma situação tão dramática, tão desnecessária. Uma violência gratuita, que não tem produzido melhora na sensação de segurança, não tem produzido ressocialização de criminosos, não tem produzido redução do crime organizado. Ela só tem produzido luto em famílias negras de favelas, principalmente, mas também em família de policiais. Só tem maculado a democracia, a agenda de direitos do povo brasileiro", continuou emocionada a jornalista.A designer de interiores Kathlen Romeu, de 24 anos, morreu nesta terça-feira (8) após ser baleada em uma operação da Polícia Militar do Rio. Ela estava grávida de quatro meses.Ela foi baleada enquanto policiais faziam patrulhamento na comunidade do Lins, Zona Norte do Rio. De acordo com a versão de moradores, ela foi vítima de uma bala perdida durante o confronto entre criminosos e policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Lins.