Comerciante é morto após ter caminhonete roubada na Bahia

Um comerciante de 29 anos foi morto a tiros após ter sua caminhonete roubada na tarde de quarta-feira (13), no município de Conceição do Jacuípe, Região Metropolitana de Feira de Santana.

De acordo com a Polícia Civil, Fabrício dos Santos Tavares Costa foi surpreendido por dois suspeitos que exigiram a chave do carro. Segundo o relato de testemunhas ouvidas pela unidade policial, mesmo entregando a chave do carro, os homens resolveram atirar.

A vítima foi encontrada por policiais militares já sem sinais vitais. A guarnição acionou o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para realização da perícia e remoção do corpo. Foram realizadas rondas na região, mas nenhum suspeito foi localizado, de acordo com a PM.

Oitivas de testemunhas estão sendo realizadas e a Unidade policial trabalha para identificar os criminosos.