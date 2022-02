'Comércio de drogas financia o crime organizado', diz Rui Costa

Durante a sessão de abertura dos trabalhos, na Assembleia Legislativa da Bahia, o governador Rui Costa comentou os problemas relacionados à segurança pública no estado.

Rui voltou a dizer que uma mudança mais ampla é necessária em todo Brasil. “O país terá que assumir a responsabilidade de promover um amplo e franco debate sobre segurança pública, especialmente sobre a questão do tráfico de drogas. O Brasil é um dos maiores consumidores mundiais dessas substâncias e isso tem gerado impacto nas políticas de segurança do país", afirmou.

Ele continuou dizendo que são as drogas que sustentam o crime. "É preciso dizer claramente que o comércio de drogas financia o crime organizado e que ele se beneficiou muito com a liberação e com todas as facilidades recentemente concedidas para a compra e o uso de armas no território nacional, cuja fiscalização de fronteiras também é muito frágil. Eu defendo a nacionalização do combate ao crime organizado”, afirmou, criticando as políticas de liberação de posse de arma do governo federal.

O governador também voltou a repetir crítica à legislação penal do país. “De igual modo, é preciso iniciar um diálogo muito consistente sobre o código penal brasileiro. Não acho razoável que o tratamento dispensado aos homicidas perigosos, por exemplo, seja igual àqueles que cometeram crimes de menor periculosidade. Ressalto, ainda, que precisamos aprimorar urgentemente o nosso sistema judicial para coibir todas as formas de impunidade e de omissão que acabam tornando o crime mais permissivo disse", afirmou.