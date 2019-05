Comércio estima crescimento de 5% para o Dia das Mães em Salvador

A Câmara de Dirigentes Logistas (CDL) Salvador estima um crescimento de 5% no volume de vendas para o Dia das Mães comparado ao mesmo período do ano passado. De acordo com dados divulgados nesta segunda-feira (06) o valor médio de compras deve ficar em torno de R$ 120. A instituição se baseia em pesquisa de mercado.

“Esses primeiros meses do ano tem sido de expectativa em relação às decisões do governo e ao andamento de reformas importantes como a Reforma da Previdência. O quadro nacional tem impacto na economia das cidades. Apesar do otimismo do setor, há índices que preocupam”, avalia o presidente da CDL Salvador, Alberto Nunes.

Para o presidente, entretanto, os lojistas podem e devem se apropriar da força e tradição da data para movimentar as vendas e atrair o consumidor. “A data tem um apelo emocional que faz com que o consumidor em geral esteja predisposto a presentar mesmo num cenário mais desfavorável”, diz. Nunes aconselha o lojista a usar criatividade para desenvolver estratégias, preparar a loja, focar no atendimento ao cliente, criar e dar opções de pagamento.

Terceira data sazonal mais importante para o varejo, o Dia das Mães movimenta não só o comércio físico como também o virtual, o e-commerce. Os segmentos que registram maior movimento no período são os de vestuário, calçados, acessórios, perfumaria, cosméticos, eletroeletrônicos, celular, móveis, eletrodomésticos.