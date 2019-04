Comércio: prefeitura inaugura secretaria e inicia obra nesta segunda (29)

A Prefeitura de Salvador inaugura nesta segunda-feira (29), às 14h, a nova sede da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ), localizada no Edifício Cidade do Salvador, na Avenida EUA, número 397, Comércio. Logo depois, às 15h, o prefeito ACM Neto inicia as obras de requalificação da Praça Marechal Deodoro, a maior do bairro.

Com o objetivo de estimular a ocupação do Comércio, uma das iniciativas da Prefeitura é a mudança de secretarias e órgãos da gestão municipal para a região. Além da SPMJ, isso vai acontecer com várias outras pasta, em processo que já está em andamento. A antiga sede da SPMJ ficava localizada na Avenida Joana Angélica. A nova possui 506 metros quadrados planejados para receber toda estrutura da instituição.

A requalificação da Praça Deodoro receberá um investimento de R$4,1 milhões, com projeto da Fundação Mario Leal Ferreira (FMLF), e vai atingir, inclusive, a confluência da Avenida Jequitaia com a Travessa Cais do Ouro e Rua Torquato Bahia. O projeto envolve a restauração do Monumento das Nações.

A praça da "mãozinha" abriga atualmente um grande ponto de parada de ônibus e vinha sofrendo com o processo de degradação e deterioração física das calçadas, dos mobiliários urbanos existentes, bem como problemas como inadequada acessibilidade e iluminação precária. Para a requalificação, serão feitas intervenções urbanísticas e de infraestrutura urbana, de forma a garantir a qualidade do equipamento para o uso dos soteropolitanos e turistas.

As obras têm o objetivo de melhorar a mobilidade com a implantação de faixa de pedestres, novas calçadas com pavimentação adequada, pista tátil direcional e de alerta e rampas, visando garantir a acessibilidade universal.

A Prefeitura fará o dimensionamento do número de abrigos de ônibus, adequação e qualificação de pontos de parada, implantação de baia na parada de ônibus e ordenamento dos estacionamentos de veículos.

Para garantir a comodidade e conforto da população, serão colocados mobiliários urbanos, como bancos e lixeiras, além de elementos de segurança como guarda-corpo e balizadores. Toda a área verde da praça receberá tratamento paisagístico, e o comércio formal e informal que hoje atua no espaço será ordenado de forma a facilitar a circulação de pedestres.

Seguindo a estratégia de requalificar o Comércio, a Prefeitura tem promovido várias outras ações no bairro. Já inaugurou, por exemplo, a nova Praça da Inglaterra e instalou o Hub Salvador, além de iniciar as obras de revitalização da Praça Cairu e da Rua Miguel Calmon.

Em breve, essa parte da cidade vai receber ainda o Pólo de Economia Criativa, o Arquivo Público Municipal e a Casa da História de Salvador. E mais: a Prefeitura, além de transferir órgãos públicos municipais para a região, vai lançar um plano de habitação para o Comércio envolvendo o reutilização de imóveis abandonados. O plano está em fase de elaboração pela FMLF.