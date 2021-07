Comida Di Buteco inicia 13ª edição em Salvador; veja cardápio

Começou! A 13ª edição do concurso Comida di Buteco em Salvador teve início nesta sexta-feira (30), depois de quatro adiamentos provocados pela pandemia, e promete ser uma disputa acirrada. São 32 estabelecimentos concorrendo ao título, com foco no delivery, e a votação segue até o dia 29 de agosto.

Esse será o primeiro ano em que o Biritódramo Bar de Praia, que fica na Federação, vai participar da disputa. A proprietária, Carla Cristina, disse que está ansiosa e acredita que o título de melhor boteco da cidade vai ajudar a alavancar as vendas. O negócio começou como uma barraca de praia, antes se transformar em boteco, e já está há 23 anos no mercado.

Eles vão concorrer com a Batata Sertaneja, que é uma batata canoa frita, coberta com requeijão, cheddar, carne seca desfiada, queijo coalho ralado e por último torresmo de bacon. Servido com molho tártaro.

“Ela já existia no cardápio como Batata Gourmet, mas como os novatos poderiam utilizar um petisco do cardápio, resolvemos fazer uma releitura da gourmet e ficou Sertaneja. Com a cara do Comida Di Buteco”, contou.

Batata Sertaneja é a aposta do Biritródomo, na Federação (Foto: Nara Gentil/ CORREIO)

O tema desta edição é raízes, por isso, todos os botecos participantes desenvolverão as receitas de 2021 contendo uma ou mais raízes, como batata, mandioquinha, beterraba, cenoura. Os petiscos deste ano terão um preço fixo de R$ 27,00. A proprietária do Lagoa dos Frades, Cátia Reis, está apostando no Canto, sol e raiz para conquistar o título. Nos últimos quatro anos o boteco, que fica no Stiep, ficou entre os dez melhores.

“Vamos de carne de sol suína, servida com cenoura chips temperada e molho parmesão. Nosso carro chefe é a carne do sol, mas bovina. Tivemos que fazer muitos testes até chegar a esse resultado e estamos ansiosos”, disse.

São 29 anos no mercado, e o estabelecimento chegou perto da vitória na última edição quando conquistou o 4º lugar. Já o Bar das Meninas, em Armação, está no concurso há 13 anos, e vai apresentar um petisco chamado Pecado, que é uma tortilha frita de batata doce recheada com pernil ao molho de cachaça, mel de maçã e queijo cheddar.

Bar das Meninas, em Armação, participa desde o início do concurso (Foto: Nara Gentil/ CORREIO)

O concurso terá um formato híbrido este ano, pois os consumidores poderão provar os petiscos participantes do concurso através do delivery ou buscando nos butecos, no formato “para levar”, ou fazendo reserva de mesas. Para agendamento de mesas e a digitalização dos cardápios, a plataforma TagMe está acessível no site do evento (www.comidadibuteco.com.br).

Dos 720 butecos participantes na edição de 2020, em todo o Brasil, somente 550 continuam abertos e mais de 70% deles com dívidas, de acordo com a Companhia. Por isso, consumidores, empresas, veículos de comunicação e mídia podem doar em espécie ou em produtos.

Conta para doação:

BANCO SANTANDER

Agência 1595

Conta 130023050

Comida di Buteco Produções Gastronômicas LTDA

O Comida di Buteco é patrocinado pelo Banco Santander, Eisenbahn, Heinz, Mc Cain, Reserva 51, Perdigão e M Dias Branco.

Veja lista de estabelecimentos:

Abará da Vovó

Rua Direita do Santo Antônio, 18 - Cruz Pascoal - Santo Antônio – (71) 3242-1380

Petisco Africanidades: O petisco traz uma apresentação diversificada de raízes a partir do purê de inhame, farofa de farinha de mandioca com cenoura e salada vinagrete que acompanham uma paçoca de carne seca.

Bakkana´s Bar

Rua Boa Vista de Brotas, 09 - Engenho Velho de Brotas - Salvador (71) 9 8129-1932

Petisco "O Patrão": Filé especial ao molho agridoce. Acompanha aipim cozido ao molho de queijo e cebola empanada.

Bar das Meninas

Rua Melvin Jones, 38, Armação - Salvador (71) 3052-3002

Petisco "Pecado": Tortilha frita de batata doce recheada com pernil ao molho de cachaça, mel de maçã e queijo cheddar.

Bar Koisa Nossa (Os Internacionais)

Travessa Engenheiro Allioni, 1 - Mouraria - Salvador (71) 3242-5412

Petisco "Raízes do Mar": Mix de lambreta, camarão, polvo, bacalhau, cenoura, batata, acompanhado com torrada de alho.

Bar Lagoa dos Frades

Travessa Arnaldo Lopes Silva, 940 - Stiep - Salvador (71) 3271-3847

Petisco "Canto, sol e raiz": Carne de sol suína, servida com cenoura chips temperada e molho parmesão

Biritódramo Bar de Praia (1ª participação)

Rua Souza Uzel, 4. Federação - Salvador (71) 9 9386-2601

Petisco Batata Sertaneja: Batata canoa frita, coberta com requeijão, cheddar, carne seca desfiada, queijo coalho ralado e por último torresmo de bacon. Servido com molho tártaro.

Boteco da Resenha

Rua Orlando José Ribeiro, 21 - Águas Claras - Salvador (71) 9 8711-5982

Petisco Boca de 4: Filé de merluza empanado servido com macaxeira frita

Cantina dos Artistas

Conjunto Recanto das Ilhas - Avenida Oceano Pacífico - BOX 4 - São Rafael – Salvador

(71) 99933-4842

Petisco Abre-caminhos: Cacetinhos de aipim e batata-doce empanados e fritos, servido com cupim na chapa ao molho de ervas-frescas

Caranguejo do Pascoal

Rua Olhos D´Agua, 128 - Itapuã – Salvador (71) 3249-4360

Petisco Estrela de Davi: Mini-moqueca de abará do amendoim, servida com arroz de coco, pirão de mandioca do Pascoal e conserva de pimentas.

Casa de Carmem

Av. Cerqueira Lima, 10. Beco dos Artistas - Campo Grande – Salvador(71) 9 8232-6161

Petisco Escondidinho do Antônio: Escondidinho de inhame com carne seca desfiada, calabresa e bacon. Acompanha cebola empanada com patê de alho.

Boteco do Tomé (1ª participação)

Rua São José de Inema, s/n, São Tomé de Paripe (71) 9 9977-4470

Petisco Inhambará de Lagosta: Bolinho de inhame cozido na palha de bananeira com recheio de lagosta.

Crisana

Av. Artêmio Castro Valente, 295, Espaço Comercial Paralela - Paralela Park – Salvador (71) 3561-2361

Petisco Não fuja de suas raízes: Carne suína especial servida com cebola e aipim. Acompanha palitos de mussarela, anéis de cebola empanados e molhos da casa.

Delícias do Mar

Av. Caminho de Areia, 263 - Caminho de Areia – Salvador (71) 988-811-211

Petisco Arraia do Delícias do Mar: Arraia empanada no alho poró servida com pirão de batata doce

Força's Bar

Rua Doutor Antônio Carlos, 54 - Capelinha de São Caetano – Salvador (71) 3303-9648

Petisco Mix de raízes: Lombo recheado com queijo e bacon servido com mix de raízes. Acompanha rodela de cebola empanada.

Linha´s Bar (1ª participação)

Vila São Roque, 212 - Campinas de Brotas, Salvador – BA (71) 9 99962760

Petisco Polvo ao pomodoro: Polvo servido ao molho pomodoro levemente picante. Acompanha chips de batata doce.

Lopandra

Rua José Pedreira, 41. Candeal – Salvador (71) 3355-4575

Petisco Travesseiros de fraldinha: Travesseiros cremosos de aipim com parmesão fritos cobertos com cream cheese, ragu de fraldinha, geleia de pimenta rubra e crocante de chips de batata doce.

Mar e Sol

Av. Engenheiro Oscar Pontes, s/ nº - Box B68 Nº 04 - Feira Nova de São Joaquim – Salvador (71) 3314-7004

Petisco Almondega sertaneja: Almôndega de carne de sertão acompanhada de creme de batata doce apimentada.

Mocambinho

Rua da Faísca, 12. Bairro 2 de Julho – Salvador (71) 9 8871-5115

Petisco Farofa do poeta: Filé de fumeiro com cebola roxa e manteiga de garrafa acompanhada de farofa d'água de beterraba com gengibre e vinagrete de abacaxi.

Navona Bar do Tonho

Rua Território do Rio Branco, 125 - Pituba – Salvador (71) 9 9955-5751

Petisco Meu querido: Costela de boi ao forno servida com batata rústica e farofa especial.

Nova Alegria

Avenida Jorge Amado, s/ n - Imbuí – Salvador (71) 3232-2941

Petisco Bacalhau na toca: Cebolas empanadas e recheadas com bacalhau

O Cervejeiro Bar

Rua Dr. Eduardo Dotto, 56 - Paripe – Salvador(71) 9 8105-3349

Petisco Batata cervejeira: Batata recheada com carne de sol desfiada e bacon. Acompanha molho reduzido ao vinho e cebola

Oxente Bar e Petiscaria (1ª participação)

Rua Alameda Uberaba, 445. Cabula – Salvador (71) 9 9936-4943

Petisco Casal Raiz: Refogado de alho poró com cebola caramelizada recheado com lombo defumado servido em forminhas fritas.

Panela de Barro

Rua Tamoio s/n - Plataforma - Conjunto Senhor do Bonfim – Salvador (71) 3398-1663

Petisco Metamorfose Ambulante: Carpaccio de beterraba com carne seca acebolada e queijo coalho maçaricado

Petiscaria Quintal de Casa (1ª participação)

Rua Cruz e Souza, 6 - Acupe de Brotas, Salvador (71) 9 9211-0676

Petisco Macaxeira imperial: Aipim empanado ao murro com sal e manteiga ao creme de camarão

Quintal Raso da Catarina

Avenida Sete de Setembro 1370 - Campo Grande (71) 9 8842-0588

Petisco Gororoba de raízes: Feijoada com 3 tipos de grãos (milho, feijão mulatinho e feijão branco) com carnes defumadas e raízes (aipim, batata inglesa, cenoura e batata doce).

R'Canto do Pascoal

Rua Direita do Santo Antônio, 01. Santo Antônio / Cruz do Pascoal (71) 3241-6664

Petisco Divina moqueca: Moqueca de fato servida com creme de aipim e salada de rabanete, cenoura e nabo. Acompanha honey mustard e uma dose de licor de gengibre

Recanto do Moura

Rua Rezende de Jesus, 06. São Caetano (71) 9 8826-6611

Petisco De lamber os dedos: Filé mignon suíno marinado com especiarias, servido com purê de batata doce. Acompanha farofa de castanha, geleia de pimenta biquinho e chips de batata doce.

Recanto Encontro com o Mar

Rua Almeida Brandão, 14. Praia Grande (Paralela à Suburbana, próximo à empresa de ônibus Integra G1) (71) 988-007-632

Petisco Pivete doido: Purê de batata doce com camarão

Rita da Lambreta

Avenida Dom Eugenio Sales, 60 - Boca do Rio – Salvador (71) 3363-4116

Petisco Bobó africano: Bobó de inhame com camarão

Sushili

Rua Alexandre Gusmão, 50 B - Rio Vermelho – Salvador (71) 3013-2220

Petisco Minha jangada: Pururuca de macarrão ao alho e cebola servido com salmão defumado acompanhado ao molho de raiz forte e gengibre.

Velho Espanha Bar e Cultura

Rua General Labatut, 38. Barris – Salvador (71) 3043-7481

Petisco Bacurau com molho doce resistência: Quadradinho de aipim cremoso com recheio de carne seca e queijo coalho, com crosta de tapioca, ao molho de melaço e cebola.

Xique Xique

Rua Rockefeller, 2A - Barris – Salvador (71) 3343-6098

Petisco Porco arretado: Filé mignon suíno servido com creme de batata roxa com beterraba, acompanhado com molho de tamarindo.