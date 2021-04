Comissão autoriza início da vacinação dos profissionais da educação na Bahia

O início da vacinação para os profissionais da educação foi autorizado pela Comissão Intergestores Bipartite (CIB), nessa quarta-feira (14). Serão vacinados profissionais que tenham 55 anos ou mais, de acordo com a resolução publicada nesta quinta-feira (15).

Outra mudança prevista pela resolução é o avanço na vacinação do grupo das forças. Segundo o documento, os municípios que finalizarem a etapa de 59 a 50 anos do grupo força de segurança e salvamento poderão avançar para o grupo de 49 a 45 anos.

No entanto, não há previsão de quando a imunização deve começar, visto que as doses que estavam previstas para chegar na Bahia hoje não vão ser mais enviadas pelo Ministério da Saúde (MS). A informação foi confirmada pela coordenadora adjunta da CIB, Stela dos Santos Souza, em entrevista à TV Bahia. "É o Ministério da Saúde que nos informa quantas doses vai nos enviar e a partir disso fazemos o planejamento. O atraso no envio é um grande problema", disse.

Além dos profissionais da educação e das forças, o próximo grupo a ser vacinado será o das pessoas com comorbidades ou doenças crônicas, de 18 a 59 anos. De acordo com a resolução da CIB, apenas os municípios que finalizarem a etapa da vacinação de idosos de 60 anos e mais poderão iniciar essa fase.

A lista com as doenças crônicas também foi publicada no Diário Oficial desta quinta. Confira a lista:

- Pessoas com doenças renais crônicas em tratamento de hemodiálise

- Síndrome de Down

- Transplantados

- Imunossuprimidos

- Pessoas com outras doenças renais crônicas

- Pneumopatias crônicas graves

- Insuficiência cardiáca (IC)

- Cor-pulmonale e hipertensão pulmonar

- Cardiopatia hipertensiva

- Sindromes coronarianas

- Valvopatias

- Miocardiopatias e pericardiopatias

- Doenças da Aorta, dos grandes vasos e fístula arteriovenosas

- Arritmias cardíacas

- Cardiopatias congênita no adulto

- Prótese valvares e dispositivos cardíacos implantados

- Hipertensão arterial (HAR)

- Hipertensão arterial estágio 3

- Hipertensão arterial estágio 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade

- Obesidade mórbida

- Doença cerebrovascular

- Doenças hepáticas crônicas/Cirrose hepática

- Diabetes mellitus

- Anemia falciforme