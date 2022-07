Comissão da Prefeitura investiga terreno pago com Transcons

A Prefeitura de Salvador instituiu um grupo de trabalho para analisar um processo que trata da desapropriação de uma área na capital baiana ainda durante a gestão do ex-prefeito João Henrique Carneiro. Parte do pagamento foi feito por meio de Transcons.

A desapropriação foi finalizada sem obedecer as sugestões da Procuradoria do Município, como levantamento da área para saber a propriedade e se poderia ou não fazer nova escritura, o que acabou gerando o pagamento da indenização sem os devidos cuidados. Também serão alvo de análise outros dois processos relacionados a entes privados que reivindicam a posse do terreno. A comissão tem prazo para conclusão em 60 dias, mas pode haver prorrogação.