Comissão Eleitoral do Vitória confirma quatro chapas para presidência

Agora é oficial: o Vitória tem quatro candidatos à presidência do clube nas eleições marcadas para o dia 17 de setembro. A confirmação saiu nesta quinta-feira (1º), quando a Comissão Eleitoral aprovou as chapas inscritas após análise da documentação apresentada como pré-requisito.

Os quatro postulantes ao cargo são Fábio Mota, atual presidente; José Guerra, Victor Mendes e Ângelo Alves, também conhecido como Ângelo Colecionador. As inscrições foram realizadas na segunda-feira (29), e o prazo para a Comissão Eleitoral validar as chapas se encerrava hoje.

Embora o pleito seja em setembro, o candidato que for eleito tomará posse somente na segunda quinzena de dezembro, conforme estabelecido no estatuto do clube. O mandato engloba o triênio 2023-2025.

As eleições rubro-negras também definirão os novos integrantes do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal. Cada órgão tem três chapas na disputa.

Confira as chapas que concorrem à presidência do Vitória:

Reconstruindo o Vitória

Presidente: Fábio Mota

Vice-presidente: Djalma Abreu

Frente Vitória Popular

Presidente: José Guerra

Vice-presidente: Zainildo Pinto

Movimento Novo Vitória

Presidente: Victor Mendes

Vice-presidente: Jailson Reis Vitória

Vitória Para Todos

Presidente: Ângelo Alves

Vice-presidente: Agenor Gordilho

Para acessar o documento publicado pela Comissão Eleitoral com todas as chapas, clique aqui.