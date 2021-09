Como deixar o caixa da sua empresa saudável? Veja dicas de especialistas

Gerir uma empresa não é uma tarefa fácil, mas os especialistas defendem um dos aspectos mais importantes desse processo é o planejamento financeiro, especialmente na hora de conseguir dinheiro para o fluxo de caixa, garantindo a fluidez do negócio e evitando que o empreendedor perca dinheiro por não analisar bem as possibilidades.

O Correio ouviu representantes da área de contabilidade, educação financeira, gestão de empresas e matemática para ajudar o empreendedor a compreender melhor como organizar seu planejamento financeiro.

André Luís lembra que independente do negócio, é fundamental não misturar as finanças pessoais e as empresariais para ter um planejamento verdadeiramente efetivo (Foto:Divulgação)

O vice presidente do Conselho Regional de Contabilidade da Bahia (CRCBA) André Luís Barbosa dos Santos afirma que não existe uma receita pronta capaz de se adequar a todos os tipos de empreendimento, mas a adoção de uma filosofia e alinhamento pode ajudar bastante no momento de realizar o planejamento financeiro. “Quem tem um negócio, independentemente do tamanho, precisa entender que o negócio empresarial não pode se misturar com os gastos pessoais”, diz.

Entradas e saídas

Barbosa Santos salienta ainda a importância de destacar um controle de todas as entradas e saídas. “Entender que a alimentação das informações precisa ser constante, com dados estruturados de forma sintética e analítica, que poderão ser alimentados com a escolha antecipada de métodos de controle por sistemas ou aplicativos”, esclarece.

Mentora de gestão financeira de empreendedores e criadora de um método específico chamado Bora Financeirar, Raquel Santos complementa lembrando que um bom planejamento financeiro necessita que haja uma definição do pró-labore, conhecimento exato do quanto o negócio precisa receber todos os meses (não é faturar todos os meses) e acompanhar, mensalmente, o resultado financeiro, além de saber se a empresa está recebendo mais do que está pagando e, como consequência, gerando caixa e saúde financeira.

A educadora financeira destaca ainda que, muitos empreendedores, afobados por ter dinheiro rápido, acabam optando por antecipar os recebíveis, que é um pagamento antecipado por vendas que ocorreram em parcelas, à prazo, pagando altas taxas de um valor que chegaria no futuro. “Existem formas mais baratas de conseguir crédito, mas muitos escolhem a antecipação porque ela gera ‘menos vergonha’, uma vez que é mais prático e rápido o acesso a esse serviço”, pontua.

Recebíveis antecipados

Para ela, a prática de antecipação de recebíveis requer muito cuidado no planejamento financeiro, além de uma análise do fluxo de caixa. “Quem oferece esse benefício são as administradoras de cartão de crédito, ou grandes empresas que possuem fôlego financeiro e propõem para os seus fornecedores a oportunidade de receberem antes. Não vejo a antecipação como vantagem financeira e avalio que ela deve ser considerada uma opção apenas após muita análise”, aconselha.

Raquel Santos sugere uma análise cuidadosa antes de realizar a antecipação de recebíveis para que não haj uma perda muito significativa na transação (Foto: Divulgação)

Com uma postura próxima, André Barbosa dos Santos defende que, antes da antecipação, cabe uma análise acerca da taxa de juros quando atualizado a valor presente. “A vantagem será evidenciada se a antecipação dos valores a receber apresentarem menor ônus comparado a outras formas de capital de terceiros para financiar a empresa no seu operacional”, ensina.

Ele lembra ainda que, no caso das pequenas empresas, que possuem um ciclo financeiro mais curto, os recebíveis terminam sendo os responsáveis por viabilizar o pagamento de despesas e obrigações, evitando atrasos e ônus financeiros com a postergação. “Em tempo, se vai antecipar, é importante a capacidade de obter recursos para negociações e melhores acordos no âmbito comercial”, finaliza.



Para não perder o controle:

• Registre todas as movimentações e separe-as por categoria

• Conheça os saldos de todas as contas bancárias de sua empresa

• Projeção de fluxo de caixa: O Fluxo de Caixa é construído com base nas informações realizadas, ou seja, das entradas e saídas de dinheiro que já aconteceram na empresa. Já a Projeção de Fluxo de Caixa, tem a mesma estruturação, porém é a feito com base na estimativa de entradas e saídas de dinheiro que afetarão o caixa da empresa. Estas estimativas podem ser feitas de diversas formas, mas em geral consiste na análise de dados passados e projeções de cenários futuros.

• Analise os demonstrativos regularmente: de nada adianta planejar e controlar o realizado se não houver análise e tomada de decisões com base nas informações geradas. Os relatórios de Projeção de Fluxo de Caixa e Demonstrativo de Resultados Projetado precisam ser analisados regularmente para entender o que precisa ser melhorado e onde existem oportunidades a serem exploradas.



Sendo realista: planejamento envolve a definição de metas e objetivos. Sabemos que metas precisam ser arrojadas e desafiadoras, porém, precisam ser alcançáveis, do contrário, sua empresa não terá engajamento de seus funcionários para bate-las.

Opte por ser simples e busque ferramentas que auxiliem a gestão: o planejamento e controle de resultados precisa ser simples e fácil de usar, do contrário se torna “um problema a mais” para os gestores e será deixado de lado.

(Fonte: Claudio Dias, formado em Matemática na FMU, Gestão Empresarial na FGV e CEO da fintech Pagolivre)