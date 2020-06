Como escolher o tipo ideal de uma motosserra? Confira as nossas dicas

Seja na hora de fazer uma reforma ou reorganizar o jardim, a escolha das ferramentas faz toda diferença. E se o seu trabalho envolve cortes de madeira, nada melhor do que contar com o auxílio de uma motosserra. Porém, é importante escolher o modelo correto de acordo com a sua necessidade.

Outro ponto que você deve considerar é verificar se o local de compra é confiável. Por exemplo, a motosserra Stihl, à venda exclusivamente em pontos especializados, já oferece assessoramento ao cliente. Isso já dá um respaldo em relação ao uso da ferramenta.

Sendo assim, para te ajudar na escolha, reunimos as principais diferenças e modelos que você vai encontrar em lojas de venda de motosserras. Confira!

Motosserra a bateria

Se seu objetivo são atividades em ambientes fechados, como reformas na própria casa e no jardim, a dica é investir em um equipamento a bateria. Esses modelos são ótimos também para quem mora em apartamento e não pode fazer tanto barulho. Isso porque as motosserras a bateria não emitem ruídos.

Motosserra elétrica

Quando o assunto é jardinagem, as motosserra elétricas são extremamente populares, já que são muito leves e fáceis de operar. Além disso, também não emitem ruídos. No entanto, você precisa saber que é necessário sempre ter uma tomada por perto.

Motosserra a combustão (gasolina)

Queridinha do mercado, este modelo serve, principalmente, para quem deseja fazer atividades em ambientes ao ar livre e longe de rede elétrica. O abastecimento destas máquinas pode ser feito em qualquer lugar.

Geralmente, esses equipamentos emitem ruídos, são mais pesados e, portanto, apresentam mais dificuldades para serem manuseados.