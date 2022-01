Como fazer o 'nevou', o cabelo que é a tendência do Verão; veja vídeo

Nevou na Bahia! Por onde você passe tem alguém com o cabelo no movimento 'loiro pivete'. O requisitado Hair Stylist de Salvador (@leo_santos_cabeleireiro) explicou o passo a passo como platinar o cabelo de forma segura, para quem quer entrar na tendência do Verão. Veja o vídeo:

Passo a passo

Antes de começar o processo, é importante que o cabelo esteja natural, sem tintura preta ou vermelha. Caso contrário, a descoloração não alcançará o tom de branco desejado. Confira se o couro cabeludo tem algum ferimento para não te machucar, e lembre-se de não lavar o cabelo antes do processo para evitar ardência.

Se tudo estiver ok, aplique o protetor de pele ao redor do cabelo e no couro cabeludo. Isso ajuda a aliviar um pouco mais a ardência dos produtos. Em seguida, misture o pó descolorante e a água oxigenada 40 volumes até virar uma mistura homogênea.

Comece a aplicar pelas laterais e nuca, que são superfícies mais frias, e por fim, no topo da cabeça.

Depois de preencher todo o cabelo com a mistura, coloque uma touca plástica e uma touca térmica por cima, e deixe agir por 40 minutos.

Esse tempo varia entre os tipos de cabelo, e se permanecer amarelado, pode fazer uma segunda aplicação. Lembre-se de evitar exposição ao sol durante o tempo de ação dos produtos para não se machucar. Se caso arder demais, é recomendado entrar em contato com seu cabeleireiro ou barbeiro.

Quando o cabelo estiver bem clareado, lave ele para retirar o descolorante e utilize o shampoo matizador ou máscara matizadora para ficar branco. E finalmente, o "nevou" está pronto!

Para manter o resultado por mais tempo, lave o cabelo com o shampoo de sua preferência a cada três dias (ou sempre que voltar da praia) e aplique o shampoo matizador ou máscara matizadora por 5 minutos a cada lavagem.









*com supervisão de Jorge Gauthier