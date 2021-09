Como nos filmes: Amazon apresenta robô inteligente (e outros produtos)

A apresentação dos novos produtos da Amazon, no início da tarde desta terça-feira (28) no horário do Brasil, trouxe produtos esperados e algumas novidades bem interessantes. De fato, a gente sempre espera novos dispositivos a serem usados com a Alexa, a asistente inteligente da marca, só não sabemos como eles serão.

A aposta nova da empresa americana é o Echo Show 15, uma tela inteligente para servir de ponto central de atividades relacionadas ao lar. Com 15 polegadas, o objetivo inicial dela é ser agenda diária, local para recados e pode fazer um certo gerenciamento da casa, como reconhecer certos barulhos que significam a necessidade atenção do usuário (alarmes de geladeira, por exemplo) e até sugerir receitas. Na parede de casa, também pode servir como um quadro, com imagens rotativas, ou a critério dos moradores do local.

Ela ainda reconhece vozes diferentes (e tem programação específica para cada uma delas) e, obviamente, pode ser como uma TV, exibindo conteúdo streaming em Full HD.

O que mais chamou a atenção, no entanto, foi o robô Astro (mesmo nome do cachorro dos Jetsons), deixado para o fim da apresentação. Chega a deixar a pessoa incrédula. O dispositivo anda sobre rodas e conta com um mapemaneto de ambiente em tempo real. Ou seja, ele desvia de paredes e se um cachorro corre na direção dele, o Astro vai saber e desviar. O robô conta com tela para videotransmissão e, ao ouvir um comanda, segue a pessoa pela casa.

A função dele também fazer ronda pela casa. Conta com uma câmera periscópio para acessar lugares mais altos e conferir se está tudo ok na casa, podendo ter tudo acessado via celular. Ah, ele vai para o carregador sozinho e ainda conta com um porta objetos ("Astro, leve essa cerveja para fulano", já pensou?). Astro dança, tem expressões 'faciais' e ainda faz 'blip, blup, tuuuur', ou seja, lembra também R2-D2, de Star Wars.

Nos EUA, Astro custará US$ 999 (atualmente R$ 5.400) e desde já a Amazon já está recebendo encomendas. Confira o vídeo de como ele funciona (em inglês):

A Amazon ainda apresentou outros produtos bacanas, como uma câmera-drone para fazer varredura de segurança, uma espécie de projetor interativo para crianças, novidades em serviços de assinatura para crianças, focados em idosos e em saúde, uma parceria coma Disney e outros produtos focados em segurança.