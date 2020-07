Como o sexo melhora a saúde é tema de live nesta terça (7) no CORREIO

O sexo é uma das ferramentas que você pode usar para melhorar sua saúde. Esse é o tema da live Saúde & Bem-Estar desta terça-feira (7), às 18h, no Instagram do CORREIO ( @correio24horas ) . Mahmoud Baydoun ( @mahmoudbaydoun_ ) , que é psicólogo clínico e sexólogo, explicará com as práticas sexuais ajudam a ter uma melhor saúde física e mental.

Mahmoud Baydoun é Mestre em psicologia pela Universidade Federal de Rondônia (UNIR) com ênfase em saúde e processos psicossociais (2017). Ele também é especialista em Terapia Sexual pela Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana (2017) e especialista em Sexologia pelo Programa de Estudos em Sexualidade da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (2016).

O psicólogo também é especialista em Clínica Psicanalítica pela Faculdade do Santo André (2016), tem licenciatura e Bacharelado em psicologia pela Fundação Universidade Federal de Rondônia (2014) e é membro do Centro de Estudos e Pesquisas da Subjetividade na Amazônia (CEPSAM) e da Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana (SBRASH).

O Saúde & Bem-Estar é apresentado pelo jornalista Jorge Gauthier, especializado em Jornalismo Científico & Tecnológico com ênfase em Saúde (UFBA) e integrante do CORREIO.