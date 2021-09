Como ser um(a) empreendedor (a) de sucesso? Descubra ao vivo no CORREIO

A pandemia tornou o ambiente dos pequenos negócios ainda mais desafiador e competitivo. O Brasil possui mais de 17 milhões de micro e pequenas empresas e pessoas cadastradas como microempreendedores individuais. Este contingente responde por 99% do total de CNPJs do país e por um terço do total de riquezas geradas.

O caminho para se sobressair em um mercado cada vez mais competitivo passa pela qualificação. É este o assunto que será tratado pela analista do Sebrae Bahia Rosangela Gonçalves, no programa Política & Economia desta quinta-feira (23), às 18h, ao vivo, no Instagram do CORREIO.

Entre os dias 4 e 8 de outubro, o Sebrae vai realizar a 6ª Semana de Capacitação Empresarial – um evento que reuniu, em edições anteriores, mais de 123 mil inscritos. A edição deste ano vai oferecer capacitações online e presenciais em todo o estado. Os donos de pequenos negócios terão a oportunidade de aprender sobre como melhorar as vendas em meio ao processo de retomada econômica.

O programa Política & Economia desta quinta-feira (23) é realizado em parceria com o Sebrae.

