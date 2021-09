Como ter ajuda para arrumar emprego usando a internet?

Longe vai o tempo em que para conseguir emprego era necessário ter perfil em rede social profissional, sair entregando currículos ou pagar valores, por vezes impossíveis para quem estava sem renda, para ver o currículo cadastrado em serviços de intermediação de mão de obra. Desde o ano passado, com o advento da pandemia e a digitalização do universo do trabalho, cresceram também as oportunidades de encontrar trabalho por meio das plataformas e aplicativos que executam a função de ligar quem procura um trabalho com quem deseja contratar.

Uma dessas plataformas é o PreparaVAGAS (preparavagas.com.br). Lançada oficialmente no dia 4 de setembro, a plataforma funciona como um banco de vagas e talentos, onde os candidatos podem cadastrar suas informações e concorrer às vagas disponíveis. A especificidade dessa plataforma é que ela é voltada para jovens e adultos das classes C e D.

A gerente de recrutamento Cecília Barçante garante que as plataformas são interessantes para candidatos e recrutadores (Fotos: Giselle Fioravante/divulgação)

Para a gerente de recrutamento da Prepara Vagas Cecília Barçante, as plataformas possuem a vantagem de proporcionarem acessibilidade, tempo e redução de custos por parte do candidato. “Um grande benefício desse tipo de plataforma 100% online é que os candidatos não precisam se deslocar para participarem das seleções e pessoas de diferentes regiões podem concorrer às vagas”, diz.

Para ela, há ainda a otimização do tempo de recrutadores e candidatos, as plataformas de processos seletivos virtuais também facilitam a exposição e apresentação de materiais internos das empresas, como apresentações, por exemplo.

Inovação e tecnologia

Fundada em 2014, durante a pandemia a startup líder em recrutamento e seleção de profissionais de tecnologia Revelo mudou seu posicionamento e apenas presta serviços de recrutamento para empresas da área de tecnologia. De acordo com a diretora de marketing e experiência do candidato Juliana Carneiro, atualmente, a organização é responsável por contratações de desenvolvedores, designers, product managers e data scientists brasileiros em empresas de todo o mundo.

“Com mais de 7 mil companhias usando a plataforma todos os anos, os profissionais que usam a Revelo são chamados para entrevistas em empresas nos EUA, Canadá e Europa. Entre os principais clientes da Revelo estão: Github, Kickstarter, Accenture, Cognizant, além de centenas de startups do Vale do Silício e Costa Leste americana”, conta.

A diretora de markenting salienta que a Revelo também atua na formação de profissionais de tecnologia, financiando a capacitação de profissionais que querem se aprimorar ou entrar na área por meio do programa de aceleração de carreira Revelo Up, que dispõe de cursos profissionalizantes nas melhores escolas de tecnologia do País. “A Revelo inverte a ordem de seleção de profissionais, colocando os candidatos no centro do processo.

O candidato se cadastra apenas uma vez na plataforma pelo www.revelo.com.br e espera para ter seu perfil aprovado”, esclarece. Juliana explica que, em seguida, o perfil do candidato fica disponível para que as empresas que utilizam a Revelo tenham acesso por meio de uma espécie de marketplace, que é um modelo de negócio que conecta oferta e demanda em uma plataforma online.

Perfis ideais

A representante da Revelo diz que os recrutadores também encontram ferramentas que otimizam a seleção dos perfis dos candidatos por meio de filtros inteligentes e responsivos, construídos por meio de inteligência artificial. “Essa tecnologia permite ao recrutador ser mais assertivo na hora da busca e encontrar perfis mais aderentes à vaga disponível”, completa.

O GarageLab, da Evo Systems , é outra proposta de intermediação e formação de mão de obra. O foco do GarageLab é usar os projetos da empresa em conjunto com mentoria da Evo Systems, consultoria de inovação e engenharia de software, para formar jovens profissionais com experiências práticas e aptos para enfrentar os desafios da Transformação Digital.

Dividido em três fases, o programa envolve seleção dos profissionais, Mentoria e transferência para a empresa. “Atualmente concluímos o primeiro GarageLab para atender um grande banco e já temos outros projetos na fila”, comemora Leonardo Dias, sócio-diretor da Evo Systems. Para Dias, é uma oportunidade para a empresa, trazer um jovem profissional que está prestes a concluir o curso superior, mas não o faz usualmente, pois esses jovens ainda não entendem como é o cotidiano das operações em grandes empresas e requerem um apoio intenso de profissionais plenos e sêniores para fazer a preparação.

“Por isso, o programa aborda profundamente aspectos técnicos (já que o aluno está quase formado), mas também avalia e prepara as habilidades e atitudes comportamentais desses novos profissionais alinhadas as condutas corporativas e os desafios da Transformação Digital na empresa cliente, fazendo o profissional jovem já iniciar produzindo”, explica.

Para participar do GarageLab, a preferência é por alunos do último ano de qualquer universidade e estes precisam fazer um treinamento gratuito em desenvolvimento Android ou IOs na própria sede da Evo Systems. Para os alunos que são aprovados nesse treinamento, a Evo Systems emite um certificado e convida para a próxima etapa.

ONDE SE CADASTRAR

• PreparaVAGAS (preparavagas.com.br). Não existe custo para o cadastro. A plataforma é gratuita para o candidato

• Revelo : plataforma pelo www.revelo.com.br . Candidatos não pagam para utilizar a plataforma da Revelo, são as empresas que fazem o uso do serviço.

• GarageLab : drh@evosystems.com.br

• Plataforma Speck. Para participar dos benefícios 100 mil é preciso seguir o instagram da Speck

https://www.instagram.com/speckplataforma/