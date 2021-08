Como usar a tecnologia para aumentar a produtividade no trabalho?

Com nove lojas nos shoppings centers da cidade, a Singular Pharma foi obrigada a fechar suas lojas físicas no início da pandemia. A necessidade forçou a farmácia a centralizar o atendimento num único ponto e migrar para um novo modelo onde a digitalização era o foco do negócio. Enquanto deixava de ser um negócio físico e se transformava numa startup, um funcionário chamou atenção por sua facilidade com a tecnologia que passava a ser adotada.

De vendedor, Israel Regueira passou a atuar como analista de dados. Empolgado com os resultados, no meio desse ano, o jovem colaborador prestou vestibular para engenharia da computação na Universidade Federal da Bahia e foi aprovado para a felicidade dos empregadores, que vêm grande potencial na habilidade tecnológica do funcionário.

Israel Regueira e Bruno Brandão (direita com camisa azul) reconhecem a importância das habilidades tecnológicas para garantir o crescimento pessoal e empresarial (Foto: Arquivo Pessoal)

Na verdade, as chamadas upskillings são habilidades altamente valorizadas no mercado de trabalho, cada vez mais digitalizado e são responsáveis por um ganho significativo de produtividade nas organizações de um modo em geral.

Um estudo realizado pela PwC em 2020 com empresas do setor financeiro aponta cinco pilares para aumentar a produtividade agora e no futuro tendo o upskilling como base. Derivado da palavra skill (habilidade), o termo upskilling se refere ao processo de aprimoramento das qualificações digitais de um profissional.

Ganhos

O sócio líder de Digital Upskilling na PwC Brasil, Marcos Panassol salienta que a produtividade implica na eliminação e/ou transformação de atividades repetitivas ou de pouco valor agregado e com poucas oportunidades de aprendizado profissional. “Em minha experiência, essas são muitas das vezes as atividades que acabam impactando o equilíbrio entre o volume de trabalho e a satisfação que ele proporciona”, defende.

Marcos Panassol lembra que a produtividade é positiva para o colaborador, que faz tudo em menos tempos, podendo ter mais tempo de lazer(Foto :Anna Carolina Negri/Divulgação).

Panassol faz questão de ressaltar que as Upskillings estão intimamente relacionadas à capacidade das pessoas aprenderem novas formas de trabalhar e não apenas o aprendizado de novas ferramentas tecnológicas. “É importante que as ações de upskilling foquem em todos os profissionais da organização, implementando ações de mudança cultural e organizacional, desenvolvendo o chamado Digital Mindset, que traz consigo comportamentos como saber lidar com ambiguidades, ser positivo em relação ao futuro e as mudanças, agilidade e aprendizado contínuo”, orienta.

No caso da Singular Pharma, mudança do modelo impactou num crescimento de 61% no primeiro semestre desse ano. O sócio Bruno Brandão atribui esse crescimento aos investimentos realizados no empreendimento e nas franquias distribuídas no interior do estado, que apostou na criação da startup, a capacitação dos líderes para uma mentalidade mais digital em cada uma das áreas e as iniciativas de upskillings para as áreas e as equipes. “Melhoramos a visão dos clientes sobre nossos serviços e produtos, reduzimos o tempo de entrega dos produtos e o tempo de resposta para o consumidor, aumentamos as competências dos líderes, contratamos novos sistemas, realizamos mentorias internas para capacitar as equipes e tivemos coachs para não deixar ninguém para trás nesse processo”, comemora Brandão.

Preparação

Marcos Panassol salienta que antes de investir em mudanças de sistemas e adoção de novas tecnologias, é fundamental que as organizações compreendam que o aumento da produtividade ocorre quando o profissional tem a possibilidade de relacionar as ações de qualificação com seus objetivos pessoais e a estratégia da empresa. “Todos os colaboradores precisam entender o "porquê" das ações. A clareza e consistência na jornada de aprendizado são fundamentais. A agilidade na obtenção de feedback e ajuste dos processos de desenvolvimento também são elementos críticos para o sucesso dos programas”, ensina.

Fundador da Meu Entrevistador, Fábio Cassettari reforça que, se um colaborador que sente produtivo e tem métricas para conseguir medir seu trabalho, tende a estar mais satisfeito dentro de uma organização. “Com habilidades tecnológicas dominadas haverá maior eficiência na organização, afinal, os colaboradores conseguirão fazer mais com menos, além de permanecerem aprendendo e evoluindo em sua carreira”, pontua.

Fábio Cassettari salienta que as soluções para desenvolver as upskillings estão na internet, com oportunidades gratuitas e intuitivas para quem ainda resiste ao mundo digital (Foto: Divulgação)

Para o caso daqueles colaboradores mais resistentes às mudanças, a sugestão do especialista é que as organizações as resgate, apoiando a jornada de crescimento profissional. “Isto requer o uso da própria tecnologia como forma para demonstrar aos mais resistentes os benefícios e ganhos potenciais de produtividade, qualidade de vida, satisfação profissional”, completa, defendendo que a solução para a redução do gap entre os profissionais com habilidades tecnológicas daqueles que não as têm está na própria tecnologia. “O foco das empresas em seus programas de upskilling deve ser sempre as pessoas”.

Panassol diz ainda que os programas de Upskilling devem partir da visão estratégica de futuro (onde a empresa quer estar, que mercados quer atuar, de que forma) e, a partir daí, identificar quais as competências que seus profissionais precisarão ter para atender a essas necessidades.

Fábio Cassettari acredita que os profissionais podem investir nas upskillings por meio de diversas plataformas onlines que oferecem cursos, muitas vezes gratuitos, para aprimoramento. “Em minha opinião, as três melhores são o Coursera , a Udemy e o próprio Linkedin. Eu por exemplo, no início da pandemia, realizei um curso sobre a ciência da felicidade, desenvolvido pela faculdade americana Yale, de maneira gratuita”, finaliza.



Pilares da produtividade

1. Compreender a força de trabalho

O estudo revelou que muitas empresas monitoram o trabalho realizado pelos seus funcionários, porém as instituições avançaram pouco na compreensão das tarefas detalhadas que eles executam diariamente. Muitos temem que a informação sobre o monitoramento da produtividade seja usada para acelerar sua substituição pela automação ou pela inteligência artificial.

2. Repensar as funções da mudança

Outro ponto que pode ajudar a alavancar a produtividade de uma empresa é a mudança de colaboradores entre os setores. No entanto, ela não deve ser feita de qualquer maneira. Com dados e análises avançados sobre pessoas e grupos que executam o trabalho, é possível identificar indivíduos e equipes de alto desempenho e corrigir projetos que estão fora de curso a partir da oferta de treinamento adicional, realocação de recursos ou mesmo com a substituição de profissionais.

3. Utilizar plataforma de talentos

Plataformas de talentos oferecem uma maneira clara de acessar profissionais da economia gig (forma de contratação temporária de acordo com a demanda). Além de econômicas, essas plataformas permitem acessar todo o espectro de talentos, incluindo profissionais com experiência e altamente especializados.

4. Popularizar a abordagem agile

Agile, ou metodologia ágil, é uma abordagem focada nas pessoas e nos resultados. Ela é norteada pelo planejamento e tem como características ser um método adaptativo às necessidades que surgem ao longo do caminho, de auto-organização e com prazos de entrega curtos.

5. Dominar a fundo o trabalho digital

Com a popularização de novas soluções de trabalho digital, os esforços de upskilling precisam ir além de apenas ensinar as pessoas a usar uma ferramenta. A força de trabalho vai precisar ter uma compreensão melhor de controle, gestão da mudança e outros elementos do ciclo de vida do desenvolvimento de sistemas.