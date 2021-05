Como você está se sentindo? Veja dicas para manter a saúde mental na pandemia

Não está fácil manter a sanidade na pandemia, mas é necessário buscar alternativas para tentar chegar ao equilíbrio mesmo em meio a todo esse caos. Segundo a psiquiatra, doutora em Medicina e coordenadora do Centro de Estudos da Holiste Psiquiatria, Fabiana Nery, as personalidades menos adaptadas a ambientes mais conflituosos tendem a desenvolver mais quadros de somatização.

“Ou seja, são pessoas com características de personalidade que dificultam a adaptação a situações estressantes, como, por exemplo, baixo nível de resiliência, inflexibilidade e ansiedade”, explica. O consumo excessivo de informações, sobretudo, relacionadas às perdas na pandemia aumentam o sofrimento psíquico, a angústia e o medo do futuro.

Leia a reportagem principal: Quantas vezes você já achou que pegou covid?

No caso específico do covid, a sensação de vulnerabilidade é mais um fator que contribui para os quadros de ansiedade, como destaca ainda a especialista. “Considerando este momento de pandemia e suas repercussões, especialmente o confinamento, o distanciamento social e a mudança abrupta de rotinas, a saúde mental foi uma das esferas mais afetadas. É fundamental ter atenção as mudanças de padrão de funcionamento e prejuízos no desempenho para detectar alterações e sintomas ou sofrimento psíquico de forma rápida e assim iniciar a intervenção ou tratamento de maneira precoce”.

Diante desse cenário, a recomendação da professora do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Carmen Teixeira para cada um que se perceba vivenciando a angústia como um sintoma que se apresenta no corpo é fazer exercícios respiratórios, principalmente momentos de maior acentuação deles, como taquicardia e arritmia, ansiedade aguda e agitação. Outra orientação está na prática regular de atividades físicas, meditar, evitar o abuso de bebidas alcoólicas e a mega exposição às notícias sobre a pandemia.

“Faça coisas que gosta, pense no que te faz bem. Um livro, um filme, uma nova atividade que descobriu na pandemia. Tudo isso ajuda. Mantenha o relacionamento social com familiares e amigos, ainda que seja através de meios virtuais. É importante exercitar a afetividade e a solidariedade com o outro”, aconselha.