Companhia faz promoção de voos a partir de R$ 52,35 saindo de Feira

Quem mora na cidade de Feira de Santana, na Região Metropolitana de Salvador (RMS) ou em municípior próximos, poderá aproveitar as tarifas promocionais nos voos da Azul na cidade. A companhia está comercializando bilhetes entre a cidade e o Recife a partir de R$ 52,35, mas voos que partem do destino baiano para outras cidades também estão com tarifas atrativas.

A promoção, que acontece até 26 de julho, é válida para compras com antecedência mínima de 28 dias a partir da data do voo. A companhia informa, no entanto, que a ação está sujeita à disponibilidade de assentos. As tarifas em questão não possuem franquia de bagagem despachada. Para mais informações, consulte o site da Azul.

Além do valor de pouco mais de R$50 nas ligações entre Feira e o Recife, a Azul também oferta bilhetes com valores promocionais em voos que tenham origem em Feira de Santana e destino final em São Paulo (Congonhas, Guarulhos e Campinas), Rio (Santos Dumont e Galeão), Belo Horizonte, Natal, Aracaju, Maceió e Fortaleza. Vale lembrar que uma passagem de ônibus de Salvador para Feira de Santana atualmente sai por cerca de R$ 30. Confira lista completa abaixo.

Valores promocionais

Origem Destino Valor Feira de Santana Recife R$ 52.35 Feira de Santana São Paulo - Guarulhos R$ 201.35 Feira de Santana São Paulo - Viracopos R$ 201.35 Feira de Santana Rio de Janeiro - Santos Dumont R$ 201.35 Feira de Santana Rio de Janeiro - Galeão R$ 270.35 Feira de Santana Natal R$ 201.35 Feira de Santana Aracaju R$ 201.35 Feira de Santana Maceió R$ 201.35 Feira de Santana Fortaleza R$ 201.35 Feira de Santana Natal R$ 201.35

“Nossa expectativa é de que com esses valores possamos desenvolver nossa presença na cidade e conectar ainda mais pessoas que precisam viajar a lazer ou a negócios”, afirma Abhi Shah, vice-presidente de Receitas da Azul.

(Foto: Divulgação)

Mudança no voo

A partir de 10 de agosto, os voos da Azul em Feira de Santana terão ligações regulares e diretas para o Recife, sempre aos sábados. A capital pernambucana é o principal centro de conexões da empresa no Nordeste do país, com quase 70 voos diários para 33 destinos. As operações do novo mercado serão cumpridas com as aeronaves modelo Embraer, com capacidade para até 118 Clientes.

Novidade: Salvador-Maceió

A empresa inicia no dia 2 de setembro um novo mercado: O Salvador-Maceió. Será um voo diário com os jatos da Embraer. As vendas para esse novo voo já estão disponíveis. Veja os horários: