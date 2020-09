Companhia inaugura laboratório na Bahia e vai ofertar testes de covid-19 via drive thru

Com mais de 86 mil testes de covid-19 realizados no Pará, a Testes Moleculares, empresa de biomedicina e tecnologia do Grupo ETG, chega a Lauro de Freitas no próximo dia 10. A cidade da Região Metropolitana de Salvador (RMS) será a sede da unidade local da companhia, que contará com seu laboratório e estrutura completa de análise de testes moleculares para covid-19, a fim de atender a população em programas patrocinados por empresas. Estas poderão promover a testagem gratuita para a comunidade ou para seus colaboradores.

Segundo a assessoria da Testes Moleculares, o modelo conta com o sistema drive-thru para coleta dos testes pelas metodologias RT-PCR e sorológico (ELISA), com resultados divulgados em 24 horas por aplicativo. Os pontos de coleta dos exames serão definidos a partir dos contratos fechados com as empresas.

“Um importante diferencial é que a Testes Moleculares traz, para a Bahia, a solução completa que inclui não só a instalação para coleta dos testes, mas também o laboratório de análises, pessoal especializado, insumos, equipamentos de EPI e tecnologia de ponta, com testes automatizados, robotizados e gerenciados por Inteligência Artificial”, explica um comunicado divulgado pela companhia.

A decisão de abrir uma unidade na RMS insere-se na estratégia de expansão da Testes Moleculares em diversas regiões do País, na qual a Bahia tem uma posição de destaque. Isso porque o Estado é cotado para receber a sede do Grupo ETG – hoje localizada nos Estados Unidos – nos próximos meses.

“A situação da saúde só irá melhorar em todo o País com o apoio e a participação do setor privado, com investimentos em desenvolvimento e pesquisa e com o uso intensivo de tecnologia. E o Grupo ETG e a Testes Moleculares estão buscando contribuir para isso, levando o melhor sistema de testagem da COVID-19 às diferentes regiões do Brasil e também aportando tecnologia avançada e pessoal qualificado”, destaca Gabriel Rodrigues, CEO da Testes Moleculares e do Grupo ETG.

Em Lauro de Freitas, o laboratório da Testes Moleculares será instalado no bairro de Pitangueiras. O programa de testagem se iniciará a partir do fechamento de contratos com as empresas patrocinadoras.

“Esta pandemia é uma situação de emergência de saúde, e é fundamental que as pessoas tenham acesso a testes eficientes e de qualidade. Nosso propósito é estabelecer parcerias com as empresas da Bahia para que elas patrocinem o programa de testagem, como foi feito em Parauapebas, por meio de uma bem-sucedida parceria público-privada, pois assim será possível garantir acesso aos testes a todas as faixas da população, de forma ampla e realizar testes em massa”, explica Rodrigues.

O modelo de atuação da Testes Moleculares pode ser instalado em qualquer localidade distante ou crítica do País, suprindo a falta de estrutura da saúde pública para realização de análises in loco, sem necessidade de levar os testes para análise em outros estados e garantindo que as pessoas tenham rapidamente os resultados em mãos.

Ainda segundo a empresa, o teste PCR em tempo real é de alta sensibilidade e especificidade, e apresenta 100% de eficiência nos resultados, sem risco de falsos positivos como ocorre com o teste sorológico e o teste rápido realizado com coleta de sangue. Já o teste Elisa é um imunoensaio usado para detectar a presença de anticorpos ou antígeno para o patógeno em questão, ou seja, para avaliar a resposta imunológica do indivíduo.

Este método é indicado para estágios mais avançados da doença, entre 09 a 10 dias após a infecção pelo vírus, pois ele não é detectado no período de janela imunológica. Ele é necessário em uma fase mais avançada da pandemia, principalmente para mapeamento epidemiológico e também para entender a permanência da resposta imunológica das pessoas a este vírus.

Sobre a Testes Moleculares

Empresa que integra o Grupo ETG, a Testes Moleculares é uma empresa de biomedicina, com perfil científico e que busca a fusão entre Saúde e Tecnologia. É a única empresa hoje com capacidade para realizar testes PCR em massa, podendo chegar até a 100 mil testes por dia, em qualquer localidade do País, com precisão de quase 100% nos resultados e entrega no mesmo dia.

Conta com um time de dezenas de especialistas da área de saúde como biologia molecular, saúde pública e infectologia, dirigidos pela Dra. Alexandra Reis, expert em estruturação e desenvolvimento de exames moleculares em laboratório de rotina, Ph.D. em vírus respiratórios pela USP e Pós Doutorada em Biologia Molecular, e que já participou de diversos projetos de saúde, públicos e privados (FINEP), e também do desenvolvimento da solução de combate à Covid-19 da empresa

Com 10 anos de atuação na área de Biomedicina, a Testes Moledulares foi incorporada pelo grupo ETG – multinacional especializada em Tecnologia e Soluções de produção, com mais de 15 anos de experiência no mercado nacional e internacional. É presidida por Gabriel Rodrigues, empreendedor especializado em Tecnologia, Pesquisa e Desenvolvimento, e também fundador do Grupo ETG.