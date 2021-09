'Complicado jogar assim', reclama Marcinho sobre estado do gramado

O Vitória ficou no 0x0 com o Brusque, na tarde desta sexta-feira (17), pela 24ª rodada da Série B, em um jogo marcado pela chuva. Encharcado, o gramado do estádio Augusto Bauer dificultou a chance de um bom futebol, e prejudicou os dois times.

Após a partida, o atacante Marcinho lamentou o estado do campo e falou sobre o resultado do duelo. Com o empate, o Leão chega aos 24 pontos, mas segue na zona de rebaixamento, na 17ª posição. Agora, vai precisar secar o Londrina, que recebe o CSA no sábado (18), às 16h30, para não cair uma posição.

"A gente não estava esperando um campo assim. Sabia que não era tão bom, mas com a chuva ficou pior. Complicado jogar desse jeito. Viemos para jogar, mas, com a chuva, o campo alagado, não teve como. A gente queria os três pontos, mas estamos levando um ponto, que pode fazer diferença lá na frente", disse Marcinho.

Na próxima rodada, o Vitória recebe o líder Coritiba em Salvador. O jogo será na quarta-feira (22), às 19h, no Barradão. Samuel e Pablo Siles serão desfalques, ambos pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, Wallace e Mateus Moraes cumpriram suspensão contra o Brusque e podem retornar.