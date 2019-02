Compras baratinhas: 12 marcas que dão descontos para aniversariante

Quer passar o dia do seu aniversário com uma roupa especial, novinha em folha? Pois saiba que as lojas podem te ajudar nessa missão! Para comemorar o dia daquele cliente, várias marcas oferecem descontos e até mimos. Veja algumas delas, com os abatimentos ofertados e as regras:

Siga o Bazar nas redes sociais e saiba das novidades de gastronomia, turismo, moda, beleza, decoração, tecnologia, pets, bem-estar e as melhores coisas de Salvador e da Bahia:

The Finds Concept Store

Há desconto de 10% durante o mês de aniversário. Mas, atenção: não é acumulativo com outras promoções. Há unidades no Rio Vermelho (Rua Itabuna, 160), Praia do Flamengo (R. Des. Manoel de Andrade Teixeira, 266) e Vilas do Atlântico (Rua Praia de Tubarão, 196). Instagram: @thefinds.

Na The Finds, aniversariantes têm 10%

(Foto: Marcella Figueiredo e Lucas Araponga/Divulgação)

Cadastre seu e-mail e receba novidades de gastronomia, turismo, moda, beleza, decoração, pets, tecnologia, bem-estar, sexo e o melhor de Salvador e da Bahia, toda semana:

Uza Shoes

Presente no Salvador Shopping, a loja dá 15% de desconto em qualquer par de calçados durante o mês do aniversariante. Instagram: @uza_salvador.

Soul Dila

Oferece 15% de desconto no mês do aniversariante, apenas para peças de roupa, bonés e calçados. Não vale para o que estiver em outras promoções. Na capital baiana, há lojas nos shoppings Barra e Salvador, na Pituba (Rua Pará, 335, Galeria das Cores, Loja 04) e Jardim Apipema (Rua Prof. Sabino Silva, 14e), além de um stand no aeroporto e uma unidade em Vilas do Atlântico (Avenida Praia de Itapuã, 805, Shopping Villaverde Street Mall, loja 04). Instagram: @souldila.

Camisas e bonés, por exemplo, saem com abatimento de 15% na Soul Dila

(Foto: Reprodução/Instagram)

Cantão

No mês de aniversário, há 15% de desconto em uma compra para clientes cadastrados. Há unidades nos shoppings Barra e Salvador. Instagram: @cantao.

Via Mia

A marca dá desconto de 10% para os aniversariantes do mês. As lojas estão nos shoppings da Bahia e Salvador. Instagram: @viamia.

Boah

Dá 10% de desconto durante todo o mês de aniversário da cliente. Há unidades no Jardim Apipema (R. Prof. Sabino Silva, 14E), no Shopping Paseo Itaigara e em Vilas do Atlântico (Av. Praia de Itapuã, 805). Instagram: @amoboah.

A Boah está presente no Jardim Apipema, Itaigara e Vilas do Atlântico

(Foto: Reprodução/Instagram)

Lacoste

Há 10% de desconto para os clientes inscritos no programa de fidelidade, o Club Lacoste. O cadastro pode ser feito em lacoste.com/br. As unidades estão nos shoppings da Bahia, Salvador e Barra. Instagram: @lacoste.

Thereza Priore

Durante todo o mês comemorativo, há 20% de desconto nos vestidos, kaftans, saias e demais roupas. A loja está instalada na Bahia Marina. Instagram: @therezapriore.

Farm

Dá 20% de desconto no mês do aniversariante (não acumulativo com outras promoções). Há unidades nos shoppings da Bahia, Barra

e Salvador. Instagram: @adorofarm.

A Farm dá 20% de desconto no mês do aniversariante

(Foto: Reprodução/Instagram)

Swarovski

Também dá 10% de desconto, durante o mês de aniversário, para clientes cadastrados nas lojas. É preciso apresentar um documento com foto – RG ou carta de motorista. Há lojas nos shoppings Barra e Salvador. Instagram: @swarovski.

Intimissimi

A marca italiana não oferece um desconto, mas sim dá um presentinho para a cliente que fizer uma compra no mês do aniversário. Há unidades nos shoppings Salvador e Barra. Instagram: @intimissimibrasiloficial.

quem disse, berenice?

Também não dá desconto, mas sim um mimo às clientes. Para ganhar, é preciso fazer um cadastro no clube das berês fidelidade (quemdisseberenice.com.br/clube-das- beres), antes do início do mês de aniversário. As clientes elegíveis recebem uma comunicação por e-mail, avisando que o presente já está disponível. Em 2019, o presente é um lápis batom. Instagram: @quemdisseberenice.