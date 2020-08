Compras de produtos de Sex Shop na pandemia: veja alguns cuidados!

Em um cenário de distanciamento social e adoção do home office por muitas empresas, é natural que as compras online tenham tido crescimento neste ano de 2020. Dentre os segmentos com melhor desempenho está o de produtos sensuais. De acordo com a Associação Brasileira de Empresas do Mercado Erótico e Sensual (Abeme), o isolamento social pode levar ao crescimento de até 12% na compra de vibradores e outros brinquedos sensuais.

É verdade que comprar produtos como cosméticos, óleos de massagem e outros produtos de Sex Shop online traz algumas vantagens. Entre elas, a comodidade de receber os itens em casa, a segurança de poder continuar a fazer compras mesmo em um período desafiador como a pandemia e, também, a privacidade na hora de escolher e receber os produtos que comprou.

No entanto, para não ter dor de cabeça e aproveitar ao máximo as facilidades que as compras online oferecem, é essencial escolher com sabedoria o e-commerce em que fará aquisições para, assim, evitar ser vítima de golpes, ter problemas com a entrega ou adquirir produtos de baixa qualidade.

Segurança da loja virtual

Para não ser vítima de golpes na internet, é essencial buscar e-commerces confiáveis e seguros, principalmente no caso de colocar seus dados pessoais e bancários para fazer as compras. Entre as formas de avaliar se a loja virtual é segura está buscar um cadeado no canto superior esquerdo na tela do seu navegador.

Além disso, procure certificados de segurança, como o Google Safe Browsing, além de selos que garantam a credibilidade da loja virtual.

Tradição

Empresas surgem todos os dias, especialmente no segmento de produtos sensuais. No entanto, para garantir não só a segurança da sua compra como, também, a qualidade da entrega e a confiabilidade do processo como um todo, não deixe de avaliar a experiência da empresa e a sua reputação.

Especializada no comércio eletrônico de artigos eróticos para revenda, a Shop Libido, por exemplo, começou em 2005 com uma loja física e, hoje, já conta com mais de 200 mil visitas em seu e-commerce, que atende pessoas jurídicas e físicas. “Garantir segurança aos nossos clientes é parte fundamental do processo de fidelização do cliente. Ao oferecer uma boa experiência de compra, garantimos a satisfação e o retorno dos clientes no médio e longo prazo”. Afirma Ricardo Moraes, sócio da Shoplibido.

Canais de atendimento

Outro ponto importante quando o assunto é compras online é garantir que a loja virtual disponibilize para os clientes canais de atendimento variados. Esse cuidado é a garantia de que o consumidor conseguirá entrar em contato com a empresa, independentemente do motivo.

O ideal é que o e-commerce ofereça SAC e, também, canais de mensagem instantânea, como o WhatsApp, além de e-mail, endereço e telefone.

Portfólio variado

Na hora de fazer suas compras de itens sensuais, o ideal é buscar e-commerces que ofereçam portfólio diversificado, com várias marcas. Dessa forma, é mais fácil encontrar a produtos que atendem ao que você busca em um só lugar. A Shop Libido trabalha com as melhores marcas da área, como Hot Flowers, Intt, Soft Love, Pimenta Sexy e Sexy Fantasy.

A compra de produtos pela internet, especificamente no segmento de produtos sensuais, cresceu substancialmente em tempos de pandemia. No entanto, para a comodidade e a privacidade desse modelo não se tornarem uma dor de cabeça, garanta que suas aquisições serão feitas em um e-commerce confiável e que ofereça marcas de qualidade, adequada para suas necessidades.