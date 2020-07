Compras de roupas pela internet: o novo normal em tempos de pandemia

Comprar roupas e acessórios pela internet é um hábito que, ano após ano, se consolida no Brasil. Não é à toa. Em nome da praticidade e da comodidade de escolher as peças que mais agradam do conforto do lar, é cada vez maior o número de pessoas que prefere fugir dos corre-corre de shoppings e lojas de rua.

Como mostra estudo do IBOPE Inteligência, cerca de 4 entre 10 brasileiros adquirem bens e serviços pela internet. O percentual de quem já fez compras pela Web passou de 23%, em 2013, para 42% em 2019. Vestuário, junto a calçados, acessórios, bolsas e eletrônicos, está entre os produtos mais comprados, segundo a pesquisa. O fato de os itens serem mais baratos e acessíveis é o principal benefício de se comprar online, seguido da praticidade.

No entanto, em tempos de pandemia, fazer compras em e-commerces deixou de ser apenas uma questão de comodidade para se tornar uma segurança. Mesmo com a reabertura parcial do comércio em alguns estados e cidades, consumidores não podem, por exemplo, usar provadores e experimentar roupas no local. Por isso, a expectativa é que compra de roupas pela internet continue crescendo.

Para aproveitar ao máximo as compras online e continuar adquirindo novas roupas e acessórios mesmo em tempos de pandemia, no entanto, é importante ter atenção a alguns pontos para evitar dores de cabeça. Entre eles, checar se o e-commerce é seguro, se disponibiliza canais diversos de atendimento e se oferece as condições de pagamento que você precisa.

Segurança deve vir em primeiro lugar

O principal cuidado ao comprar suas peças de vestuário pela internet é garantir que a loja virtual é segura. Para se certificar desse ponto, veja se há um cadeado do lado esquerdo superior do navegador. Avalie, ainda, os certificados de segurança disponíveis e, também, procure por selos que garantam sua credibilidade. Em geral, essas informações ficam na parte inferior da página inicial do e-commerce.

Para a Vitrine Outlet, loja virtual de moda feminina, a segurança dos clientes é prioridade. A empresa baiana com filial em São Paulo, envia seus produtos para todo Brasil. A segurança das compras é garantida pelo selo Safe Browsing Google e a loja tem a nota máxima - 5 - em relação à credibilidade.

“Criar um ambiente de segurança para os clientes, é algo indispensável no meio online. Um dos grandes gargalos do comércio online ainda é a insegurança por parte de quem compra. E neste momento, em que milhões de novos consumidores estão tendo sua primeira experiência de compras, garantir uma experiência satisfatória é a diferença entre uma só compra e um novo cliente fidelizado”, diz Igor Brito, CEO da Vitrine Outlet. Para ele, o momento é de descoberta para estes novos consumidores e as empresas de comércio eletrônico devem investir em uma experiência de compra agradável.

Oferecer canais de atendimento diversos para os consumidores é outra preocupação da empresa. O cliente pode entrar em contato com a loja por chat, redes sociais ou por e-mail. As respostas costumam ser quase que imediatas, para tirar as dúvidas dos clientes enquanto eles ainda estão online.

Depois de checar se o e-commerce é realmente seguro, tem credibilidade e é bem-avaliado pelos seus clientes, é essencial analisar as formas de pagamento oferecidas. Quanto mais diversificadas, como boleto, cartão de crédito e débito etc., melhor. É importante ter em mente que não é seguro fazer nenhum tipo de depósito nas suas compras online. Pode ser golpe!

Com atenção à segurança e sempre dando preferência para lojas virtuais com alta credibilidade no mercado, comprar pela internet é uma forma de manter o guarda-roupa em dia sem colocar sua segurança em risco em um cenário complexo como o que vivemos. Compre com sabedoria!