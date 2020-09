Compre seu carro novo sem sair de casa

Quem já comprou um automóvel ou está pensando em comprar, sabe que para fechar negócio, o processo de avaliação pode ser demorado, além de envolver várias etapas. A barganha com o vendedor, o test drive, os aspectos visuais e até mesmo a sensação de estar dentro do veículo fazem toda a diferença. Mas qual a melhor forma de analisar todos estes pontos que demandam contato, em tempos de distanciamento social? No mês passado, o funcionário público Marival Júnior descobriu como definir sua escolha ao adquirir um Honda Civic SI na Imperial.

O flerte com o carro já vinha de longa data, mas ao conhecer a possibilidade de conduzir a negociação on-line, resolveu testar e se surpreendeu. “Por conta da Covid-19, tenho evitado me expor fora de casa e fiquei impressionado com o atendimento. O vendedor me deu toda a atenção, me mandou vídeos, fiz o test drive virtual e consegui negociar o desconto da mesma forma que faria presencialmente. Não podia ficar mais satisfeito”, afirmou Marival.

O funcionário público Marival Júnior comprou um Honda Civic SI na Imperial através do atendimento remoto

No digital

Investir no atendimento à distância foi o maior trunfo da Honda imperial. A concessionária, que em julho completou 21 anos de atuação na capital baiana, já vinha seguindo as diretrizes internacionais do Grupo Honda em termos de implantação do sistema de vendas on-line, mas com a chegada da pandemia do novo coronavírus, acelerou o processo de transição para as plataformas digitais.

“Fizemos um investimento forte em treinamento dos nossos profissionais para facilitar esse atendimento remoto, de forma que o cliente de qualquer serviço da concessionária não precisa sair de casa. Oferecemos entrega, avaliação, aprovação de crédito até mesmo a assinatura do contrato via delivery. Estruturamos todas essas comodidades para garantir a segurança dos nossos clientes e colaboradores”, explica o diretor comercial da Honda Imperial, Ismael Oliveira.

Além do treinamento em vendas online aos colaboradores para lidar com os desafios impostos pelo “novo normal”, a Honda Imperial contratou uma equipe dedicada ao marketing digital e fortaleceu as plataformas de atendimento. Além do site repaginado para atender melhor às solicitações de serviços e o trabalho de redes sociais, os clientes também podem contar com suporte através de ligação telefônica, whatsapp e até videoconferência. “A proposta é não perder negócio e estar preparado para dar ao cliente o mesmo atendimento em alto nível que ele sempre esteve habituado a receber presencialmente em nossas lojas”, afirma Ismael.

Presencial

Mas aos clientes que ainda preferem a negociação presencial, além de atender aos protocolos sanitários definidos pela Prefeitura de Salvador, a Honda Imperial também está promovendo uma ação de vendas na praça central do Salvador Shopping, com destaque para os modelos HRV e Honda Civic, seguindo também neste espaço os cuidados necessários para assegurar um atendimento seguro aos clientes.

Há 21 anos em Salvador, concessionária fortaleceu as plataformas de atendimento

Oferta de aniversário

Para comemorar os 21 anos em Salvador, a Honda Imperial está oferecendo taxa zero para HR-V e Civic, além de pronta entrega para HRV, WRV, Civic, City e Fit. Segundo o diretor comercial da concessionária, uma grande vantagem para o cliente é o plano de financiamento Evolution, que possibilita o pagamento da primeira parcela de toda a linha após 90 dias. “A opção de financiamento pelo Banco Honda tem taxas muito competitivas e os nossos consultores estão preparados para oferecer as melhores condições para garantir negócio”, acrescenta. Os serviços completos da Honda Imperial e o atendimento on-line estão disponíveis através do site www.imperialhonda.com.br.



