Comunicado a leitores, clientes e fornecedores do CORREIO

Caros,



Prezando sempre pela segurança dos nossos leitores, clientes/fornecedores, o CORREIO comunica que sofreu um ataque cibernético, com acesso a dados hospedados em nosso servidor.

Até o momento não foi identificado qualquer tipo de exposição de informações relacionadas à relação comercial que mantemos com os nossos clientes/fornecedores.

O CORREIO já adotou todas as medidas técnicas e de segurança utilizadas para a proteção de dados, inclusive realizou a contratação de empresas especializadas com o objetivo de mitigar os riscos desse incidente de segurança.



Já foram adotadas as medidas cabíveis de comunicação às autoridades competentes e estamos investigando o ocorrido e apurando as devidas responsabilidades.