Comunidade no Saboeiro ganha novas proteções de encostas

O antigo cenário de deslizamentos de terra e alagamentos na Travessa Leopoldino Tantú, no bairro do Saboeiro, região do Cabula, ficarão para trás. Isso porque a prefeitura entregou para a comunidade duas áreas onde foram aplicadas proteções de encostas, que beneficiarão diretamente 50 famílias que vivem na antiga área de risco.

Os dois novos equipamentos que trarão noites de sono mais tranquilas para os moradores foram entregues nesta quarta-feira (4). A obra foi dividida em duas etapas: a primeira geomanta ocupa uma área de 888,69 m², e teve um investimento de R$ 122.968,04. Já a segunda, possui 538,94 m² e custou R$ 74.573,13.

A cerimônia de entrega dos equipamentos foi comandada pelo vice-prefeito e secretário de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Bruno Reis, ao lado do diretor-geral da Defesa Civil de Salvador (Codesal), Sósthenes Macedo, e lideranças do bairro.

Para Bruno, as duas geomantas trarão para a comunidade mais segurança e noites mais tranquilas. A medida, segundo ele, já antecipa as ações da Operação Chuva 2020, que será lançada oficialmente na próxima semana.

"Já estamos nos preparando para o período das chuvas em Salvador. Na semana que vem, vamos lançar a operação chuva 2020, anunciando novos investimentos na área de contenção de encostas e na área de limpeza e cobertura de canais. Esses trabalhos já são feitos nos 365 dias do ano, eles não param. Com essa inauguração de duas geomantas hoje, estamos preparando cada vez mais o Saboeiro para enfrentar o período das chuvas", revelou o vice-prefeito, que disse ainda que a gestão municipal trabalha permanentemente para preservar as vidas das pessoas que moram nas áreas de risco.

"É um trabalho que é permanente porque preservar vidas é a propriedade número 1 dessa gestão, por isso que Salvador avançou tanto nos últimos anos. Nós já protegemos mais de 300 áreas de risco em nossa cidade. Com 100 dessas com soluções definitivas, com construção de contenções, seja de solo grampeados, seja de cortina atirantada. E mais de 200 áreas com a tecnologia moderna das geomantas, que traz também segurança para as famílias. Hoje, as mais de 50 famílias dessa região do Saboeiro que foram beneficiadas, vão poder enfrentar as chuvas com mais tranquilidade e segurança", completou.

A obra de aplicação das geomantas foi comandada pela Codesal, que por meio de seu diretor-geral explicou a aplicação da tecnologia utilizada na área. Segundo Sósthenes Macedo, a localidade era muito carente e apresentava um grande histórico de deslizamentos de terra.

“Havia muitos deslizamentos de terra historicamente por aqui. A prefeitura determinou que fizéssemos a vistoria e percebemos a necessidade da aplicação da tecnologia da geomanta. São mais de 1000 m² de área coberta, com mais de R$ 190 mil investidos, atendendo a mais de 50 famílias que viviam em área de risco. Agora, elas estão protegidas pela tecnologia das geomantas. A prefeitura vem transformando a vida de pessoas que, por força da necessidade, se encontram em dificuldade, morando em áreas tão vulneráveis como as áreas de risco da cidade", explicou.

Beneficiários

O morador Hilário Santana, 40 anos, que vive no Saboeiro desde pequeno, contou que o problema de deslizamentos de terra no bairro é antigo. Ele, que acompanhou de perto a cerimônia de entrega da obra, acredita que, a partir de agora, os moradores vão poder viver mais tranquilamente.

“Quando chovia alagava muito, deslizava bastante barro. Era uma demanda antiga nossa. Essas duas áreas protegidas vão trazer mais tranquilidade para a gente aqui. Viemos prestigiar a entrega e agradecer à prefeitura por atender o nosso pedido. Esperávamos por muito tempo por isso”, disse.

Hilário disse que vai ter noites mais tranquilas com as proteção de encostas no bairro (Foto: Eduardo Dias/CORREIO)

A dona de casa Vanessa Lopes, 37, disse que espera por dias melhores, a partir de agora, com a entrega das duas geomantas. Ela revelou que os moradores do Saboeiro já passaram por muita dificuldade com os alagamentos, chegando até a virar noites sem dormir.

“O período de chuvas aqui era horrível. Ficávamos acordados a noite inteira, uns ajudando os outros. A água entrava em nossas casas. Precisávamos dessa atenção, ainda bem que fizeram essa proteção. Vai trazer muito mais segurança para todos nós, tanto da parte de baixo como lá na parte de cima. Ficávamos noites sem dormir direito, todo mundo alerta com qualquer pingo de chuva que caía”, contou.

*Com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier.