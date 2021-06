Conceição do Jacuípe: explosão em usina deixa operário em estado grave

Um operário ficou gravemente ferido após uma explosão na usina Pedreiras Lage, onde trabalhava na manhã desta quarta-feira (30), na cidade de Conceição do Jacuípe. O homem teve 50% do corpo queimado.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 7h30, após um tanque de óleo mineral, utilizado para aquecer cimento, explodir na usina produtora de asfalto. No momento do incidente, dois homens trabalhavam no local, mas apenas um se feriu.

A vítima, identificada como Marcelo Cunha Azevedo, foi socorrida por colegas para o Hospital Antônio Carlos Magalhães, em Conceição do Jacuípe, mas foi transferida e deu entrada em uma unidade de saúde em Feira de Santana, onde permanece internado.

De acordo com o médico plantonista que atendeu o operário em Conceição do Jacuípe, em entrevista à TV Bahia, por conta da gravidade das queimaduras, Marcelo pode ser encaminhado para um hospital de Salvador.