Concerto de Natal na Catedral Basílica tem última apresentação neste domingo (19)

Os concertos de Natal realizados na Catedral Basílica do Santíssimo Salvador, localizada no Terreiro de Jesus, chega a sua última edição neste domingo (19), às 11h30. Na ocasião, a Orquestra Barroco na Bahia vai apresentar o conjunto musical Metais Catedral, formado por três trompetes e três trombones, com música internacional de Natal e sopros.

No concerto, também será lançado o projeto Música de Natal na torre da Catedral, que acontecerá todos os dias, de 19 a 23, às 18h30, e no dia 24 de dezembro, às 17h30, precedendo a Santa Missa, que terá início às 18h. O evento é uma oportunidade de contemplar canções natalinas e a música clássica ao mesmo tempo. A ação é uma organização da Arquidiocese de Salvador com a Orquestra Barroco.

A primeira apresentação aconteceu no dia 5 de dezembro com a orquestra de cordas e músicas de A. Corelli, J. Haydn, G. Bottesini e G. Rossini, sob a direção musical de Alexandre Casado.

Já a segunda apresentação foi o Solene Concerto de Natal, realizado no último domingo (12). Na ocasião, aconteceu a Cantata do Oratório de Natal, de J. S. Bach, e a 1ª parte do Oratório do Messias, de G. F. Händel, sob a direção musical do mestre de Capela da Catedral, padre Hans Bönisch.

SERVIÇO:

O QUÊ: Concertos natalinos

QUANDO: Neste domingo (19), às 11h30.

ONDE: Catedral Basílica do Santíssimo Salvador (Praça Quinze de Novembro, s/n, Terreiro de Jesus)