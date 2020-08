'Concordo, mas não gostei', diz Marco Antônio sobre críticas de Roger

Dois dias depois de ter sido o herói do Bahia ao marcar o gol de empate do tricolor no 1x1 contra o Palmeiras, o meia Marco Antônio voltou a ser o centro das atenções, mas dessa vez para falar sobre uma polêmica.

Na tarde desta segunda-feira (31), o jogador do Bahia concedeu entrevista na Cidade Tricolor e falou sobre as cobranças públicas que recebeu do técnico Roger Machado.

Após a derrota para o Ceará, o treinador cobrou mais profissionalismo de Marco Antônio ao explicar o motivo do meia não ter sido relacionado nem para o banco de reservas.

O motivo da irritação de Roger seria a dificuldade que o jogador havia apresentado para manter a forma física. Questionado sobre o modo como o treinador tratou o assunto, Marco Antônio afirmou que não gostou da exposição para a imprensa, mas disse que concorda com Roger Machado.

"Eu sou muito grato ao professor Roger, foi um cara que me ajudou muito e eu não tenho o que falar. Quando ele precisou ser rígido ele foi rígido. Eu tinha conversado com a minha família que não gostei da forma como foi, mas não discordo do que ele pensou, do que ele achou de mim. O que foi falado é verdade, mas eu não gostei porque foi falado na imprensa e fica mal para mim. Até hoje tem algumas pessoas que brincam com isso e é uma coisa que eu não gosto, não pega bem para nenhum jogador", respondeu Marco Antônio.

"Ninguém gostaria de estar nessa situação, mas eu tirei muitas coisas boas, me fez agir diferente. Como ele disse, o nosso corpo é uma máquina e preciso dele para trabalhar. Com o meu corpo bem eu vou poder ajudar o Bahia a conseguir bons resultados. Minha relação com o Roger é muito boa, um cara fora de série e eu sou muito grato pela vida dele", continuou o jogador.

Depois de impedir a derrota tricolor para o Palmeiras, Marco Antônio agora se prepara para o duelo contra o Flamengo, nesta quarta-feira (2), às 20h30, no estádio de Pituaçu.