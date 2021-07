Concurso da Defensoria Pública acontece no domingo; veja locais de prova

A primeira fase do concurso para defensoras e defensores públicos da Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE/BA) acontece nesse domingo (1º), em Salvador. A seleção teve 8.802 inscritos.

Os locais de prova abrem às 8h e os portões devem ser fechados às 9h. A duração total para realização das provas é de 5h, sendo de 3h o tempo de permanência mínima.

As provas serão aplicadas às candidatas e aos candidatos em sete locais da capital baiana: Centro Universitário Unijorge – Campus Paralela; Universidade Católica de Salvador – Campus Federação; Universidade Católica de Salvador – Campus Pituaçu; Fundação Visconde de Cairu, nos Barris; Centro Universitário Estácio da Bahia – Campus Gilberto Gil, no Stiep; Uninassau – Campus Mercês, nos Barris; e Colégio Estadual Raphael Serravalle, na Pituba.

Para saber o seu local de prova, o(a) candidato(a) deve checar se o cartão informativo foi enviado ao seu e-mail e/ou verificar a informação no site da Fundação Carlos Chagas. Caso não tenha recebido o cartão informativo até o terceiro dia que antecede a aplicação das provas, o(a) candidato(a) deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC da Fundação Carlos Chagas, pelo telefone (11) 3723-4388, de segunda a sexta-feira, úteis, das 10 às 16h.

O concurso pretende suprir um total de 18 vagas iniciais, além da criação de cadastro reserva. Destas vagas, 12 estão distribuídas para ampla concorrência, cinco reservadas à população negra e uma vaga para pessoas com deficiência. Uma das novidades do concurso são as vagas previstas para as pessoas de origem indígena, que serão ofertadas quando o total de vagas supridas (somando as iniciais e as que surgirem durante o prazo de validade) chegarem 26.

O concurso é organizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC). De acordo com o edital, a publicação do gabarito da prova objetiva seletiva está prevista para a terça-feira (3).