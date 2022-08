Concurso da Embasa oferece 930 vagas para níveis médio, técnico e superior

Estão abertas as inscrições para o concurso público da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa). Ao todo são 930 vagas distribuídas entre funções de níveis médio, técnico e superior.

Os interessados têm até o dia 30 de agosto para fazer a inscrição, que deve ser realizada exclusivamente pela internet, no site da organizadora do certame, Instituto AOCP (www.institutoaocp.org.br). Os valores cobrados na inscrição serão de R$ 65 para nível médio, R$ 80 para técnico e R$ 110 superior.

Leia aqui o edital

As contratações serão feitas sob o regime da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). Ao todo, são 19 diferentes funções previstas em edital, com possibilidade de atuação em 167 municípios baianos. O concurso prevê que 5% das vagas sejam reservadas para pessoas com deficiência (PcD) e 30% para candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos.

Para o nível médio, as oportunidades são para as funções de Agente Administrativo, Agente Operacional e Operador de Processos de Água e de Esgoto. No nível técnico, as vagas são para Técnico em Eletromecânica, Técnico em Eletrotécnica, Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico Operacional (formações em Técnico em Automação e Controle Industrial, Técnico em Edificações/Saneamento e Técnico em Química).

Já para o nível superior, as vagas abrangem as funções de Assistente Social (Serviço Social), Analista de Gestão (Administração), Analista de Gestão (Ciências Econômicas), Analista de Gestão (Ciências Contábeis), Analista de Controle de Águas e Efluentes (Ciências Biológicas ou Biomedicina), Analista de Produção e Controle de Qualidade de Água e Efluentes (Química ou Engenharia Química), Engenheiro de Segurança do Trabalho e Engenheiro (formações em Engenharia Civil ou de Produção Civil, Engenharia Sanitária ou Sanitária Ambiental e Engenharia Elétrica).

Provas

Embora o edital contemple atuação em 167 cidades, as provas serão realizadas em apenas seis municípios: Salvador, Barreiras, Feira de Santana, Ilhéus, Vitória da Conquista e Paulo Afonso. Há possibilidade de haver aplicação de provas em cidades vizinhas às previstas, caso o número de inscritos exceda a capacidade de alocação do município.

As provas terão questões objetivas e discursivas e serão aplicadas em outubro deste ano, com previsão para ocorrer no dia 23. Os horários e locais detalhados só serão informados posteriormente, no cartão de informação do candidato.

É permitido que o candidato se inscreva para mais de uma função do concurso público, desde que a prova objetiva seja realizada em períodos distintos para cada função, devendo observar os períodos de aplicação da prova (manhã e tarde) estabelecidos no Anexo I do Edital.